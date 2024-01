Fernando Luis Báez no suelta la barra y los platos a sus 82 años de edad

Fernando Luis Báez , leyenda de la halterofilia boricua, no vive al mismo ritmo que cuando tenía 25 años y se convirtió en el primer medallista de oro panamericano de Puerto Rico.

A la inmortalidad

“Me siento bien feliz, bien honrado, y le doy gracias a Dios que pude llegar a tener esto en vida, porque yo siempre digo que los reconocimientos se hacen en vida, no cuando uno está muerto. Yo sé que esto a mí me ha marcado mucho, me siento bien, pero que bien feliz”, expresó el exlevantador, quien inició su desarrollo con pesas de cementos realizados por su mamá.