Rafa Campos va mentalmente enfocado al RSM Classic de Georgia: “Tengo muchas ganas de volver a ganar”

Los últimos días en la vida del golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos han sido conformados por vivencias intensas, como el nacimiento de su primogénita Paola Isabel y su primer campeonato en el Tour de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, en inglés), lo que le dio una tarjeta en la gira del PGA por las próximas dos temporadas y le ganó un espacio en torneos de prestigio como el Masters de Augusta.

Del primer evento, reconoció que la llegada de su bebé el 11 de noviembre fue el motor que lo impulsó para conseguir lo segundo en el torneo Butterfield Bermuda Championship, parada oficial del PGA Tour que se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre en Southampton, Bermudas.

Campos ganó esa competencia con una tarjeta de 265 golpes, 19 bajo par. De paso se convirtió en el primer puertorriqueño en prevalecer en una parada del PGA desde que el fenecido golfista Juan Antonio “Chi-Chi” Rodríguez lo hiciera por última vez en 1979.

“¿Qué fue lo de esta semana? No fue nada físico. Todo fue todo 100% mental. Obviamente, creo que mi caddie y yo hicimos un tremendo trabajo en analizar ese campo y simplemente jugar estratégicamente bien, pero definitivamente fue el nacimiento de mi hija”, expresó Campos en una videoconferencia con periodistas latinos.

“No tengo más nada que decir con eso porque la mentalidad no estaba en el golf, la mentalidad estaba simplemente en: ‘quiero asegurarme de regresar y darle besos a mi hija y asegurarme que esté, sé que suena mal, pero que esté viva’”, añadió el jugador con la emoción de un padre primerizo pintada en su mirada.

Campos recalcó que en ningún momento de la competencia en Bermudas estuvo enfocado en el resultado, sino que “estaba literalmente tratando de disfrutar el hecho de que soy un papá reciente, de disfrutar el hecho de que tengo una hermosa hija y una hermosa esposa ahí en la casa”.

“Cuando las cosas me salían mal en el campo, lo único que decía en en vez de molestarme era: ‘olvídate, ni importa’. Lo único que quieres hacer es que regresar a la casa y aprender cómo asegurarte que la nena no se haga caca todo el tiempo y limpiar las cosas y todas esas cosas. O sea que es increíble como la mente verdaderamente venció el miedo de perder, el miedo de mi trabajo. Es increíble como la mente es el factor quizás más grande que hay en este deporte”, razonó.

Campos -que este jueves comenzará a jugar su último torneo del año, The RSM Classic, en Georgia- dijo que se sentía “honrado” de que su nombre quede asociado al del legendario “Chi-Chi” Rodríguez. De igual forma, reconoció que le asombró saber que había pasado 45 años desde que un boricua no ganaba un torneo oficial del tour profesional de golf, pero a la vez se mostró confiado en que la nueva generación de jugadores puertorriqueños se le unirá en esta gesta.

“No me cabe duda que con el futuro que nosotros tenemos allá no voy a ser último. Eso te lo garantizo, nosotros tenemos a estos jóvenes que están creciendo, que están jugando espectacular, y el futuro de nosotros, del golf allá en Puerto Rico es excelente, o sea que no seré el último, pero honrado honestamente de poder decir que soy parte de la historia de Chi-Chi”, abundó.

1 / 20 | Entramos al hogar del golfista olímpico Rafael "Rafa" Campos. Uno de los cuartos que más disfruta es en el que guarda su memorabilia del golf y otros elementos de su trayectoria. - Pedro Pérez

“En ningún momento sabía que era mío”

Al repasar los momentos finales del Butterfield Bermuda Championship, Campos aceptó que no fue hasta el tiro final que se dio cuenta que tenía el campeonato en su bolsillo, y que tuvo que manejar sus emociones para conseguir el golpe final que le dio la victoria.

“En ningún momento sabía que era mío (el campeonato). Creo que eso, y es algo que le hablaba con mi caddie, fue bueno porque estoy seguro que si hubiese sabido que estaba ganando por dos, quizás alguno de los tiros que iba a hacer no hubieran sido tan agresivos, quizás iba a ser más tentativo, quizás los resultados no iban ser lo mismo. Eso es algo que me gustó”, compartió.

En cuanto a lo que espera de si mismo de ahora en adelante y cómo manejará la presión y las expectativas que se han creado en torno a su papel en el Tour, Campos dijo que está “tan tranquilo de repente, porque me demostré a mí mismo que puedo”.