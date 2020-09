TOKIO - El director general de los Juegos Olímpicos de Tokio y el miembro del COI a cargo de los juegos de Japón descartaron un nuevo estudio de la Universidad de Oxford que encuentra que las de Tokio son las Olimpiadas de verano más caras y con el mayor aumento de costos desde 1960.

Tokio, pospuesto hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus, es solo una pequeña parte del estudio del economista Bent Flyvbjerg que se publicó el martes y se tituló “Regresión a la cola: por qué explotan los Juegos Olímpicos”.

El análisis “Medio ambiente y planificación A: Economía y espacio”, el tercero de una serie que sigue a las ediciones de 2012 y 2016, analiza los costos olímpicos y descubre que siguen aumentando a pesar de las afirmaciones del Comité Olímpico Internacional de que se están reduciendo los costos.

Los sobrecostos para los Juegos Olímpicos han promediado el 170%, y Flyvbjerg dice que Tokio supera el 200%.

PUBLICIDAD

"Bueno, estoy al tanto del reportaje en los medios. Pero no hubo una declaración oficial dada al comité organizador de Tokio “, dijo el martes el CEO de Tokio, Toshiro Muto, en una conferencia de prensa en línea.” Así que no estoy en condiciones de hacer ningún comentario al respecto. Simplemente estoy confundido ".

El vicepresidente del COI, John Coates, que supervisa la planificación de Tokio, también descartó el estudio de Oxford.

“He opinado que tengo cosas más productivas que hacer con mi tiempo que analizar ese informe y responder a él”, dijo Coates al periódico Australian Financial Review el martes.

Flyvbjerg recibió una respuesta similar del COI cuando el informe se publicó extraoficialmente hace unos días. El COI criticó su trabajo, cuestionó los números y la metodología. En respuesta, Flyvbjerg envió una carta abierta al presidente del COI, Thomas Bach, ofreciendo detalles.

Flyvbjerg dijo el martes que el COI no había respondido. El lunes, el COI dijo a Associated Press que no haría más comentarios.

Según los números de Oxford, el gasto de Tokio es de más de 15 mil millones ($15,840,000,000), superando ya los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que fueron los Juegos de Verano más caros hasta la fecha con $14,950,000,000. Flyvbjerg dice que el medidor todavía está funcionando y espera que se agreguen varios miles de millones más al costo.

Los organizadores de Tokio dicen oficialmente que están gastando $12.6 mil millones. Sin embargo, un auditor nacional dice que los costos reales son el doble de altos, compuestos por algunos gastos que el estudio de Oxford omite porque no son constantes entre diferentes Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

“Los Juegos Olímpicos ofrecen el nivel más alto de riesgo que puede asumir una ciudad”, dijo Flyvbjerg a la AP en una entrevista este mes. "La tendencia no puede continuar. Ninguna ciudad querrá hacer esto porque es demasiado caro, poniéndose en una deuda que la mayoría de las ciudades no pueden pagar ".

Flyvbjerg dice que el problema básico es que el COI no paga la mayoría de los Juegos Olímpicos o los costos en exceso. Sugirió que el COI debería pagar al menos el 10% o sobrecostos, y probablemente mucho más.

En la carta abierta, Flyvbjerg también preguntó al COI si financió un estudio reciente que encontró resultados más positivos sobre la celebración de los Juegos Olímpicos.

En su carta abierta, Flyvbjerg también dice que disfruta de los Juegos Olímpicos.

“Somos grandes admiradores de los Juegos y esperamos que el COI pueda volverlos a hacer atractivos para las ciudades anfitrionas, entre otras cosas ayudando a reducir de manera efectiva los costos y los sobrecostos”, escribió. "Esto debería haber sucedido hace años, en nuestra opinión, pero más vale tarde que nunca ".