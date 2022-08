Con la participación de más de 240 pescadores locales e internacionales, el jueves dará inicio la 69na edición del Torneo Internacional de Pesca de Aguja Azul del Club Náutico de San Juan.

Según informaron los organizadores, el torneo contará con representación de Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. En San Juan también se disputará el cierre de un campeonato conocido como el “Sport Fishing Championship” (SFC).

Roger Casellas, director de esta edición, destacó la importancia de celebrar aquí la final del circuito SFC porque llegarán a Puerto Rico equipos de Estados Unidos que optan por el primer puesto. La premiación, además, será transmitida por la cadena CBS Sports.

“Muchos pescadores estarán con nosotros por primera vez, lo cual tiene un impacto positivo para Puerto Rico y para la hermandad deportiva. Otros nos conocerán a través de CBS Sports. Pescarán en nuestras lanchas y conocerán nuestra cultura”, comentó Casellas hoy en conferencia de prensa.

Equipos de Estados Unidos como Rising Son’s, Bandito y Quantified están inscritos y lucharán también en la final del SFC peje a peje, punto a punto, por el premio final del SFC que, según ha informado la organización, será de un millón de dólares para el equipo ganador. También entregarán un trofeo en cristal de 34 pulgadas de altura.

“Club Náutico de San Juan es la casa de los pescadores deportivos de buena voluntad”, comentó Casellas, al hacer alusión a la confianza generada por los organizadores deportivos de Estados Unidos para celebrar su evento en San Juan.

Esta edición rebasará la marca de 50 embarcaciones inscritas con unas 55 lanchas, lo que apunta al entusiasmo de los locales de competir contra sus contrapartes de otras latitudes en la famosa trinchera de San Juan. Pescarán igualmente equipos de clubes locales de Carolina, Arecibo, Cabo Rojo y otros.

Se pescará en línea de 50 libras de resistencia por tres días consecutivos de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., con excepción del primer día, que los trabajos comienzan a las 8:00 a.m. Mientras, el último día (sábado 20 de agosto) se pescará hasta las 4:30 p.m., seguido por la premiación. Como se requiere hace 19 años, no se permite abordar ningún pez de pico y todas las agujas tienen que regresar al océano para reiterar la visión de CNSJ de conservación de la especie para futuras generaciones.