Luego de siete semanas de preparación, el semifondista puertorriqueño Wesley Vázquez debutará esta temporada en dos competencias en Polonia de cara a conseguir su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo 2023 y los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

El primer evento sería el Irena Szewinska Memorial, que se celebrará el 3 de junio, mientras el segundo será el Orlen Janusz Kusocinski Memorial el 5 de junio. Ambas son parte del Continental Tour Gold de la World Atheletics.

“Tenemos una invitación que se confirmó para el 3 y el 5 de junio en Polonia. Wesley saldría el martes y competiría viernes y domingo”, expresó Carlos Guzmán, entrenador de Vázquez.

Vázquez viene de sufrir una lesión ósea por estrés en el área del metatarso de su pie izquierdo que le impedía usar los ganchos. Agraciadamente, el atleta ha podido usarlos en las prácticas de las últimas dos semanas.

“Lo que estamos haciendo es rescatando la temporada. Reorientarlo para que en agosto, en el Campeonato Continental de la Nacac (Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) esté en óptimas condiciones para obtener la clasificación centroamericana, panamericana y unos buenos puntos para el Mundial del próximo año en Hungría”, articuló Guzmán.

Luego de Polonia, Vázquez competirá en el New York Grand Prix el 12 de junio y en el Meeting Madrid el 18 de junio

“Va a ser una temporada de muchos retos. Lo que queremos es no estar muy atrás para terminar el 2022 en una mejor posición, y estar saludables para que en la temporada del 2023, que van a haber Centroamericanos, Panamericano y Mundial, podamos hacer un buen papel”, puntualizó el veterano entrenador.