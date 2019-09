El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. montará por primera vez al ejemplar Vino Rosso en una de las pruebas de Grado 1 más prestigiosa de otoño, la Copa de Oro Jockey Club.

Ortiz Jr. volverá a montar en la edición 101 de la Copa de Oro Jockey Club, que tendrá un valor estimado de $750,00 mil, con un potro de cuatro años que tiene dos victorias de sus cuatro salidas, con ganancias de $510,625 mil en el 2019.

La carrera se celebrará hoy, sábado, en el Belmont Park de Nueva York.

“Es la primera vez que montaré a Vino Rosso. Es un caballo que ha estado más involucrado en el 2019, registró su primera victoria de Grado 1 en la Copa de Oro en el hipódromo de Santa Anita, y parece haber tenido un impacto significativo”, dijo Ortiz Jr. en entrevista telefónica a El Nuevo Día.

“De la manera que he estado trabajando con Vino Rosso, lo estoy viendo súper bien y me he sentido cómodo y confiado con el ejemplar”, agregó.

El ejemplar Vino Rosso está bajo la tutela del legendario entrenador Todd Pletcher, quien lo ha estado entrenando en el hipódromo de Belmont.

El boricua es el líder absoluto en la escala de estadísticas de la hípica estadounidense con 242 victorias y $22,377,043 millones en ganancias en lo que resta del año.

El trujillano ganó la prestigiosa prueba en el 2017 cuando estaba sobre el lomo del ejemplar Diversity.

Ortiz Jr. no será el único boricua que participará en el clásico, también montará el miembro del Salón de la Fama, John Velázquez, quien estará sobre el lomo de Code of Honor y José Luis Ortiz con Tacitus.

La prueba de 1 ¼ millas, es una carrera clasificatoria para el clásico de Breeders Cup que se celebrará del 1 al 2 de noviembre.