Las justas de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) se moverán a Mayagüez, luego que la Junta de Gobierno del organismo deportivo acogiera una recomendación del Municipio de Ponce de moverlas de pueblo por cuestiones de seguridad relacionadas a los temblores que se han sentido en el sur y suroeste del país desde finales de diciembre.

La decisión fue tomada este lunes en una reunión del mencionado cuerpo rector de la LAI.

“Lo que acordó la Junta de Gobierno es que acogimos una recomendación que nos hizo el municipio de Ponce de que no llevemos a cabo el Festival Deportivo porque hay unas preocupaciones de seguridad”, expresó el doctor Miguel Vélez Rubio, rector del recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Junta de Gobierno de la LAI, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Escuchamos lo que nos plantearon y evaluamos toda la situación, y analizando a profundidad, llegamos a un acuerdo de que la mejor decisión es esa. No ofrecer el Festival Deportivo este año, pero sí la Junta de Gobierno decidió honrar el que el próximo año el Festival Deportivo sea del municipio de Ponce, siempre que las condiciones lo permitan”, agregó Vélez Rubio.

La Justas de Atletismo se llevarán a cabo en el estadio José A. Figueroa Freire, de Mayagüez, del 23 al 25 de abril. En cuanto al resto de los eventos que estaban supuestos a llevarse a cabo en Ponce, se informó que aún no hay una decisión final pues están en vías de reorganizar el calendario. Sin embargo, el comisionado de la LAI, Jorge Sosa, entiende que las finales de natación, que debían celebrarse en el complejo acuático municipal Víctor Vassallo, de Ponce, se moverán al Complejo Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, ya le había expresado sus preocupaciones al comisionado Sosa durante una reunión que sostuvieron el pasado jueves. En ese cónclave, Meléndez le ofreció un informe oral sobre las condiciones de las estructuras deportivas de esa ciudad.

Ponce y los municipios aledaños han sido afectados por una secuencia sísmica que comenzó a sentirse desde el pasado 28 de diciembre. De hecho, a raíz de esta situación y particularmente por los terremotos de magnitud 6.4 y 5.6 que sacudieron la isla en enero, 25 pueblos -incluido Ponce- han sido declarados en estado de emergencia.

En veremos la fiesta artística

De la misma forma, Sosa no pudo afirmar si la fiesta artística y cultural quese celebra durante la semana del Festival Deportivo se llevará a cabo, pues este es un evento que organizan los pueblos que acogen las justas. “Este es un evento organizado por el municipio y en el que no interviene la LAI para nada, salvo para tenerconocimiento donde está, y lo que hacemos es divulgarlas cuando son del municipio. Cuando tengamos la conferencia de prensa preliminar podremos afinar más detalles sobre si Mayagüez va a hacer una fiesta o no o cómo van a hacer la celebración”, dijo el comisionado.

Los eventos clasificatorios que debían celebrarse en Ponce también fueron movidos de sede. Así las cosas, la clasificatoria de natación, que se realizará este próximo fin de semana, fue trasladada al Natatorio de San Juan. Mientras, la de atletismo se mueve a la pista del recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez. Esta estaba pautada para el fin del 21 y 22 de febrero.