Río Grande - El golfista puertorriqueño Edward Figueroa tuvo en sus manos la oportunidad de hacer por primera vez el corte en un Puerto Rico Open, pero una vez más todo se fue por la borda en los últimos hoyos.

Figueroa y el otro representante de Puerto Rico en este certamen, el jugador aficionado Chris Nido, fallaron en sus expectativas de realizar el corte cuando tuvieron rondas diametralmente opuestas a la demostración de la primera jornada el jueves, cuando habían entregado tarjetas idénticas de 71 golpes, uno bajo par.

En cambio, en la segunda vuelta Figueroa firmó tarjeta de 74 golpes este viernes, y finalizó su participación con 145 golpes, uno sobre par. Aunque la jornada del viernes continúa en curso con los jugadores que comenzaron su ronda más tarde, está proyectado que los golfistas que adelantarán para completar el torneo en las siguientes dos vueltas del sábado y el domingo, son los que terminen con -1.

Nido, por su parte, entregó tarjeta de 77 golpes, cinco sobre par en su segundo y último día, por lo que totalizó 148, uno más que en 2017.

“Me siento terrible. Estaba jugando bien en toda la ronda, pero tuve un mal momento en el hoyo 5. Hice un bogey en ese turno en el green, y luego tres y cuatro putts para terminar. Me siento terrible ahora mismo”, dijo Figueroa, quien realmente estaba en la pelea por hacer el corte faltando dos hoyos.

El jugador de 26 años inició la jornada en la mañana desde el hoyo 10, empatado en la posición 52 luego de la acción del jueves. Su primer hoyo de la segunda ronda fue un bogey, pero en adelante estabilizó su juego. Cuatro hoyos después, en el 14, un birdie le permitió ponerse ‘even’ en la segunda ronda. Así se mantuvo y sus oportunidades de realizar el corte aumentaron cuando en su undécimo y duodécimo hoyos del día se apuntó birdies consecutivos para colocarse con dos golpes bajo par en la ronda, y -3 en su ‘score’ total hasta ese instante. Fue entonces cuando vino su debacle.

Un bogey en el hoyo número 5, otro en el hoyo 8 y un bogey doble en el 9 para terminar el día, dieron al traste con sus aspiraciones.

“Me pasó lo mismo. El año pasado hice bogey y doble bogey y fallé (el corte) por dos. Exactamente la misma cosa. Yo no sé. Necesito tomarme par de días de descanso y entonces regresar y afrontarlo”.

En la foto, Caroline Figueroa, madre y caddie de Edwin Figueroa.

Figueroa no pudo precisar los factores, aunque sí cree que tal vez los nervios o el viento lo traicionaron al final.

“Pienso que quizás, porque tuve dos putts largos en mis últimos dos hoyos. Me sentía bien, y estaba jugando tan bien. Creo que le di a la bola demasiado largo. Pienso que pudo haber sido la adrenalina, pero no pienso en los factores. Quiero descansar y no pensar en eso”, concluyó con evidente frustración.

Para Figueroa esta viene a ser la séptima ocasión que participa en el Puerto Rico Open y en todas ha fallado en realizar el corte, incluyendo en sus primeras dos ediciones en que participó como jugador aficionado en 2012 y 2013. Hasta ahora su mejor actuación ha sido la de 2017 cuando tiró par al terminar con 144 golpes. En esa ocasión tuvo una excepcional primera ronda de 68, su mejor en siete presentaciones en Río Grande, pero al siguiente día tiró para 76, al igual que en la segunda ronda de 2019.

En el caso de Nido, la segunda ronda el viernes fue mucho más complicada. Nido, de 20 años, inició tirando desde el hoyo 10. Luego de dos bogeys y un birdie entre sus primeros nueve hoyos del día, tuvo tres bogeys consecutivos, y quedó fuera de carrera.

Su tarjeta de 77 golpes en la segunda ronda, iguala la que tuvo en primera ronda en 2017, su primera aparición en el Puerto Rico Open. Con el corte proyectado en -1 para los ‘sobrevivientes’, Nido terminó con cuatro sobre par (+4).

“Siempre es decepcionante no hacer el corte. Vine con esa expectativa. Pero es lo que es. Tengo que seguir adelante con lo próximo”, dijo Nido, estudiante y jugador de la Universidad de Florida.