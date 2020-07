El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) publicó hoy la Carta Circular Núm. 2020- 004, donde detalla las reglas y normas aplicables a la realización de las actividades recreativas y deportivas que estarán permitidas en la nueva orden ejecutiva que entra en vigor hoy, miércoles, 1 de julio, en Puerto Rico.

Como principal novedad, se permiten los entrenamientos con equipos completos en todos los deportes, salvo los de combate, como boxeo y artes marciales mixtas. Estos deportes de combate pueden entrenarse, pero solo simulando combates.

De igual manera, las ligas profesionales tienen permiso para reiniciar desde el 15 de julio con público limitado.

Esta carta circular se mantiene vigente a la par con la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que expira el 22 de julio. No obstante, el DRD y la secretaria Adriana Sánchez Parés adelantaron en esta circular que toda la actividad deportiva podría reiniciar desde el 1 de agosto.

Mira aquí la carta circular:

“Es importante recalcar que estas actividades se autorizan, pero cada federación y entidad es responsable de cumplir con los protocolos de seguridad para poder asegurar la salud de nuestros atletas”, informó Sánchez Parés en comunicado de prensa.

A continuación, un desglose de lo emitido en la carta.

-La carta circular establece que ya se permite la reactivación de las actividades deportivas y recreativas de manera colectiva o con la totalidad de miembros de un equipo, tomando las medidas de precaución necesarias para salvaguardar la salud colectiva. Esto también incluye a los menores de edad. Todos los entrenamientos deben realizarse entre las 5:00 de la mañana y 10:00 de la noche.

-¿Cuáles son las medidas de precaución que se deben tomar en los entrenamientos? Según la carta, “mientras no estén realizando actividades o acciones que lo requieran, deberán garantizar que se mantenga una distancia de seis pies (6’) entre cada deportista. Si el espacio no es suficiente para cumplir con las medidas de distanciamiento, la cantidad de participantes deberá reducirse y ajustarse al espacio disponible”. En otras palabras, cuando no se esté jugando, se debe mantener distancia entre los integrantes de los equipos. Igualmente, se establece que cada deportista debe llevar su propio equipo y uniforme y que cada entrenador debe llevar de manera obligatoria una mascarilla. De no ser posible que cada atleta lleve su equipo, el club, entrenador o técnico, será responsable de limpiar y desinfectar el equipo, indumentaria o vestimenta, antes y después de cada uso. Los menores de edad, además, podrían estar acompañados por una persona que debe mantenerse fuera del área de entrenamiento.

-Los deportes de combate, como boxeo y artes marciales mixtas, no podrán realizar enfrentamientos o peleas entre atletas. Según la carta, “solo se practicarán las destrezas del deporte mediante simulaciones. Bajo ningún concepto podrá haber contacto físico con un oponente o con otro jugador”.

-Sobre las ligas profesionales, desde el 15 de julio, se autoriza la reanudación de los torneos de las ligas profesionales con público. Esto no aplica al boxeo profesional y los deportes de combate.

-¿Cuánto público podrá ir a los partidos? En declaraciones escritas, Sánchez Parés expresó que “para los eventos deportivos realizados por las ligas profesionales, las canchas o el venue que se utilizarán deberán cumplir con las normas y directrices dispuestas en la Orden Ejecutiva. En ese sentido, cada liga deberá remitirle al DRD una certificación de cumplimiento que incluya capacidad de personas y las medidas de seguridad para el público, así como sus protocolos de seguridad y demás documentación, con no menos de 48 horas previo a la celebración del evento”. La orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez establece que las personas que asistan a eventos deberán guardar una distancia de seis pies entre ellos, por lo que la cantidad de público dependerá de la capacidad de la instalación.

-La carta también considera las boleras y salas de juegos o “arcades”, que pueden abrir a partir de hoy. La operación de estos establecimientos se limita al 75% de la ocupación establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico o certificación de bomberos. En el caso de las boleras, operarán exclusivamente a base de reservaciones. Al igual que las demás entidades deportivas, deberán enviar su protocolo al DRD para aprobación.

-Todas las entidades –clubes, ligas, federaciones, asociaciones, organizaciones, gimnasios, instructores de aptitud física, dueños de galleras, promotores de boxeo y cualquiera otra análoga– que determinen reiniciar sus actividades deportivas tendrán que registrarse en una plataforma que el DRD llamó “EL MARCADOR". En esta, el punto de contacto seleccionado acreditará su capacidad para representar a esa organización y certificará que se cumplen con todas las medidas establecidas por el Gobierno de Puerto Rico. Para esto, el punto de contacto deberá enviar un correo electrónico a [email protected] para activar su cuenta.