Buena — Un luchador de escuela superior tuvo que recortarse los dreadlocks minutos antes de una pelea después que el referí le dijo que tenía que perder su estilo de cabello o renunciar al combate.

Un reportero de SNJ Today tuitió el vídeo del luchador de la Escuela Superior Buena Regional Andrew Johnson mientras le cortaban el cabello en el tabloncillo. Ganó la pelea del miércoles, pero se vio consternado por lo sucedido.

A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI