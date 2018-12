La Habana, Cuba - Aunque no pudo avanzar hasta la ronda de cuartos de final, el boricua César Colón firmó una buena faena en la Copa del Mundo juvenil de florete celebrada durante el fin de semana en La Habana, luego de finalizar entre los ocho mejores tiradores de la competencia.

“Estoy satisfecho con este resultado, para el cual me he preparado durante todo el año. Mi propósito es entrar a un buen programa de alguna universidad en Estados Unidos, y sin dudas este desempeño me ayudará a eso”, dijo el joven de 16 años, tras concluir su actuación en la Ciudad Deportiva de la capital cubana.

En la cita se inscribieron 54 tiradores y el boricua logró superar la fase de grupos con tres éxitos e igual cantidad de tropiezos, y en la tabla de 64 consiguió sobrevivir con un triunfo sobre el estadounidense John Maurer con marcador de 15-12.

En la siguiente instancia, se deshizo del canadiense Niklas Holland con marcador similar, avanzó a la ronda de ocho como verdugo del también canadiense Liu Patrick por 15-11, pero no pudo llegar a la siguiente fase al ceder por 8-15 ante el argentino Antonio Augusto Servello, número siete del escalafón universal para la categoría y eventual flamante campeón del torneo.

No obstante, Colón considera este resultado como el mejor del año.

“También me alegra, porque hace un año no estuve bien aquí”, dijo refiriéndose a su actuación en la pasada edición de este certamen, cuando logró sobrepasar la fase de grupos, pero no tuvo finalmente una buena ubicación.

En aquella ocasión fue Sebastián Tirado quien puso la nota más alta, incluyéndose entre los ocho primeros, pero el medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe este verano en Barranquilla cayó ahora ante el italiano Claudio Matteo Rosegoti –que finalizó tercero global- por 3-15 en la ronda de 64, y se colocó en el escaño 23.

La armada boricua también estuvo representada por José Ignacio McGoff, Gustavo Roselló y Alejandro Toro, que se quedaron en el camino hacia las primeras posiciones.

De este trío McGoff el mejor ubicado, con un puesto 16, con cuatro triunfos en la ronda de grupos y una cerrada de victoria por 15-14 sobre el canadiense Alex Cai, ante de ceder por 4-15 ante el egipcio Mohamed Hamza, número seis del listado mundial y ganador ahora de la medalla de plata.

Por su parte, Roselló se despidió en la ronda de 64 y concluyó en el puesto 36, y Toro fue a parar al puesto 28, al caer por 7-15 anteel danés Jonas Winterberg-Poulsen.

Este resultado de Colón da un nuevo impulso a la joven escuadra de floretistas boricuas, que a pesar de su extrema juventud, asume roles protagónicos en certámenes de mayores.

“Esta es la última competencia del año y el resultado es una motivación muy grande para arrancar bien arriba la preparación con vistas a las principales competencias que vienen”, concluyó Colón en referencia, entre otras, a los próximos Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima, Perú, el año entrante.