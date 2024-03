Fallece a los 42 años el novio de la estelar tenista Aryna Sabalenka

Miami . El ex jugador de hockey bielorruso Konstantin Koltsov , quien se desempeñaba como entrenador en la KHL, falleció en Miami, informó la policía el martes. Tenía 42 años de edad.

El detective de la policía Miami-Dade Argemis Colomé confirmó el deceso de Koltsov en un mensaje enviado a The Associated Press. La policía indicó que habría sido un aparente suicidio. No se sospecha de un crimen.