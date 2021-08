Madrid - Rafael Nadal se unió a Roger Federer para no participar en el Abierto de Estados Unidos, citando una lesión crónica en el pie que lo obligará a perderse el resto de la temporada.

Nadal anunció su decisión en un vídeo en las redes sociales el viernes, diciendo que la lesión en su pie izquierdo lo mantendrá alejado del último gran torneo del año.

“Lamento mucho anunciar que no podré seguir jugando al tenis durante la temporada 2021”, dijo Nadal. “Pero, como saben, he estado sufriendo demasiado con el pie durante el último año y me perdí muchos eventos importantes para mí”.

Federer, quien necesita una cirugía de rodilla, dijo el fin de semana pasado que no jugaría en Nueva York.

También ausente del campo en Flushing Meadows estará el campeón reinante Dominic Thiem, quien dijo esta semana que está terminando su temporada después de lesionarse la muñeca derecha en junio.

Nadal y Federer comparten el récord masculino de 20 títulos individuales de Grand Slam con Novak Djokovic, quien intentará no solo adelantarse a sus rivales, sino también completar un Grand Slam de un año calendario en el U.S.Open.

Djokovic ganó el Abierto de Australia en febrero, el Abierto de Francia en junio y Wimbledon en julio.

Nadal y Federer también se quedaron fuera del Abierto de Estados Unidos el año pasado: Nadal debido a la pandemia; Federer porque tuvo dos operaciones en la rodilla derecha en 2020.

La última vez que Nadal ingresó al torneo, en 2019, lo ganó para conseguir su cuarto trofeo en Nueva York.

El sorteo del U.S. Open es la próxima semana y el cuadro principal comienza el 30 de agosto.

Federer (40), Nadal (35) y Djokovic (34) han gobernado el tenis masculino durante más de 15 años, dominando los torneos más importantes del deporte e intercambiando el puesto No. 1 del ranking.

Djokovic venció a Nadal en las semifinales del Abierto de Francia este año, y el español luego se quedó fuera de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos debido a la fatiga.

Hablando en el vídeo, Nadal, cuarto clasificado, dijo que el dolor en el pie con el que ha estado luchando la mayor parte de su carrera es demasiado.

“Durante el último año no pude practicar y prepararme de la manera que necesito para ser competitivo con los estándares que quiero ser”, dijo. “La lesión no es nada nuevo. Es la misma lesión que tengo desde 2005. En ese momento los médicos fueron muy negativos sobre mi futura carrera. Pero, honestamente, he podido tener una carrera con la que ni siquiera soñé, así que estoy seguro de que me recuperaré de nuevo “.

Nadal insistió en que “va a pelear todos los días” porque está convencido de que todavía le quedan “un par de años bonitos” en su carrera.

Este año ganó dos torneos, en arcilla, en Barcelona y Roma.