En el 2022, el dirigente Fernando Morales tuvo que sacar del retiro a la veterana opuesto Karina Ocasio por falta de esquinas en la Selección Nacional de voleibol femenino.

Este año, la historia es distinta.

Las estupendas temporadas de las jóvenes atacantes Paola Santiago, Jugadora Más Valiosa de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) con las Pinkin de Corozal, así como la dupla de las Atenienses de Manatí, Alondra Vázquez y Karla Santos, ha hecho que el recambio generacional en el sexteto boricua sea uno natural, y no forzado.

“Esta es la cuarta semana entrenando. La primera fue más el aspecto físico. Ahora llevamos dos semanas y medias practicando lo técnico-táctico”, expresó Morales a El Nuevo Día. “Es un grupo bien joven que trae mucha energía. Que refresca a las más veteranas como Shara Venegas, Pilar Victoriá y Neira Ortiz”, agregó.

Venegas, de las Criollas de Caguas, es la única voleibolista de aquel histórico grupo boricua que disputó los Juegos Olímpicos de Río de 2016, encabezado por la propia Ocasio, Aury Cruz y Debora Seilhamer, entre otras.

Ahora, como nueva capitana de Puerto Rico, se alista junto al nuevo núcleo de la Selección Nacional para su primera gran prueba previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador.

El combinado puertorriqueño albergará este fin de semana el 2023 Women Norceca International League Final Four, que se llevará a cabo en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez, de Juana Díaz.

“Tenemos un gran núcleo para este ciclo olímpico. Que, si sumas estos nombres a otros como Brittany Abercrombie, que no está aquí, pero sí estará en los Centroamericanos, a otras como Valeria Vázquez y Sofía Victoriá, nos sentimos muy tranquilos”, sostuvo Morales, quien añadió que de momento no contará con la central Diana Reyes por un problema de salud.

La medio (Neira) Ortiz tampoco jugará, en lo que se recupera de una lesión de pie sufrida en la final de la LVSF, aunque sí estará con el grupo.

Las debutantes

El combinado boricua entrenó el lunes en el Coliseo Mario Jiménez, de Guaynabo. (Carlos Giusti/Staff)

Santiago y Santos serán dos de las cuatro jugadoras que estarán debutando oficialmente este fin de semana con la Selección adulta. El otro par son la colocadora Andrea Fuentes y la también esquina Dariana Hollingsworth-Santana.

“Ha sido una experiencia nueva y diferente, pero llena de muchas bendiciones. Nos queda mucho por aprender. Shara (Venegas) y Nomaris Vélez son unas líderes. Nunca había compartido cancha con ninguna de las dos. Me encanta la química de este grupo”, señaló Santos a este medio.

Por su parte, si bien (Alondra) Vázquez y Valeria Vázquez ya tuvieron una breve aparición en el pasado con el sexteto puertorriqueño, ahora tendrán un rol más protagónico.

“Súper contenta de reencontrarme con Karla (Santos), que es como familia. También con Paola (Santiago). Tuve la oportunidad de estar en la Selección el verano pasado, pero este año tendrá más participación. A trabajar duro”, destacó Vázquez, quien finalizó segunda en la votación a Novata del Año de la LVSF, por detrás de Santiago.

Morales contará con la atacante Valeria Vázquez para el Final Four, pero no para los Centroamericanos, pues no recibió el permiso de las Panthers de la Universidad de Pittsburgh.

“Aunque me quedan dos años, este es mi último año en la NCAA. No me dejaron jugar en San Salvador por precaución”.

“Este grupo va súper bien porque no nos llevamos mucha diferencia de edad. Nos ayudamos mutuamente”, dijo.

Venegas elogia la nueva camada

En tanto, Venegas aseguró que se ha hecho “fácil” la transición generacional debido a que es un “grupo de jóvenes” que viene a entrenar duro, día tras día.

Shara Venegas, al centro, es la nueva capitana del sexteto boricua. (Carlos Giusti/Staff)

“Me llenan de colágeno”, manifestó entre risas. “Todas tenemos el mismo norte. Nuestra liga es de mucho nivel. Yo empecé igual. Subí en 2009, quedé campeona, y rápido me convocaron a la Selección Nacional. A muchas de ellas les está ocurriendo exactamente eso mismo”, explicó.

Venegas, además, indicó que haber pertenecido a la generación dorada del voleibol femenino puertorriqueño, que culminó con la clasificación a Río 2016, le ayudó en su faceta de líder.

“Tengo ahora otras responsabilidades, pero se me hace fácil. Cómodo. Me ayudó mucho estar en el grupo del pasado. Yo digo que las treintonas vivimos lo mejor de los dos mundos. Coincidimos con aquel grupo y ahora estamos en este recambio. Eran personalidades diferentes las de aquella época”, apuntó.

Nueva etapa en el acomodo

Ante las ausencias de Natalia Valentín y Raymariely Santos, Wilmarie Rivera y (Andrea) Fuentes tendrán la tarea de correr el juego puertorriqueño.

“Me siento bien. Conozco este grupo y me siento familiarizada. Es cuestión de engranar”, matizó Rivera, con experiencia en las ligas de Alemania y Francia.

El dirigente Fernando Morales habla con sus dos colocadoras, quienes además son ayudadas por Jennifer Nogueras. (Carlos Giusti/Staff)

“Nos ayudamos mutuamente. A Andrea (Fuentes) la conozco desde que éramos más jóvenes, pero no habíamos jugado juntas. Somos un grupo nuevo. Tenemos muy buena química”, sentenció Rivera.

El cuerpo técnico de Morales lo completan Juan Carlos “Manota” Rodríguez, Jesús Echevarría y Gamalier Santiago.

Puerto Rico se medirá en el Final Four a Costa Rica, Islas Vírgenes y Trinidad y Tobago.

De ganar el torneo, Puerto Rico obtendrá un boleto al FIVB Volleyball Women’s Challenger Cup de 2024.