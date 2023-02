Las Cangrejeras de Santurce (4-0) perdieron su racha de nueve parciales ganados consecutivos, pero sacaron una importante victoria este domingo por la noche ante las subcampeonas Criollas de Caguas (2-3) para mantenerse como el único equipo invicto de la temporada 2023 la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

El sexteto de la capital perdió el primer set, 18-25, pero se recuperó para ganar los siguientes tres con marcadores de 25-14, 25-23 y 25-19, en la cancha Roger Mendoza, de Caguas.

“Caguas es un equipo de tradición. Aquí en su cancha siempre se crecen y cuentan con el apoyo de la fanaticada. Nosotras mantuvimos la calma (tras perder el primer parcial), salimos con mucho ímpetu, y nuestro servicio y el bloqueo se mantuvo; y pudimos sacar la victoria en el día de hoy”, expresó la colocadora de la Selección Nacional Femenina y de las Cangrejeras, Natalia Valentín.

En el segundo parcial, Santurce arrancó 6-0 y aprovechó todos los errores de sus rivales para dominar ampliamente e igualar el juego. En el tercero, Caguas dominó los tiempos técnicos 8-3 y 16-14. Santurce fue acortando distancia y empató a 17-17. De ahí en adelante, la batalla por ganar el set se puso intensa intercambiando ventajas y empate tras empate. Con el marcador 23-23, dos errores de las Criollas le dieron el tercero a las Cangrejeras (25-23).

Y en cuarto parcial, las Criollas se llevaron el segundo tiempo técnico, 16-15. Al regreso, Santurce consiguió seis puntos al hilo (21-16), los últimos tres por errores de Caguas. Las Cangrejeras mantuvieron el control del set y ganaron el set, 25-19, y el partido.

“Tenemos un buen núcleo de jugadoras. Todas son bien completas y eso me da la confianza a mí de poder confiar en ellas en cualquier momento del partido. Hoy no fue un buen juego por el centro, pero por eso es un juego colectivo. Hoy no se pudo, pero en otros días sí”, destacó Valentín, quien aportó siete puntos en la victoria cangrejera, cuatro de ellos en saques, dos bloqueos, 12 defensas y 16 asistencias.

Madison Kubik fue la mejor por Santurce con 17 puntos, y Neira Ortiz, Génesis Collazo y Gina Mancuso, aportaron 10 puntos cada una. Santurce logró 18 bloqueos para puntos entre los que se destacan: cinco de Ortiz, cuatro de Mancuso, y tres de Dulce María Téllez.

Santurce tuvo esta noche en uniforme a la nueva refuerzo Gabby Simpson, quien hizo tres puntos, dos en bloqueos y un ataque.

Por Caguas, las refuerzos Kashauna Williams y Kayla Caffey aportaron 12 puntos cada una, y 11 de Stephanie Enright.

Estos dos equipos se verán las caras nuevamente este miércoles, 22 de febrero cuando las Criollas visiten a las Cangrejeras en el Clemente a las 8:00 p.m.

Naranjito detiene a Manatí

En el segundo partido de la doble tanda dominical, las Changas de Naranjito (5-1) vencieron en cuatro parciales (25-15, 22-25, 25-18 y 25-23) a las Atenienses (3-3) en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, de Manatí.

Naranjito sumó tres puntos para mantenerse en la primera posición de la tabla global del voleibol femenino con 14 puntos. Manatí se mantiene tercero con 10.

La mexicana Andrea Rangel fue la mejor a la ofensiva por las Changas con 23 puntos, 21 en ataques; Taylor Sandbothe con 16, cinco en bloqueos; Lindsey Vander-Weide con 11, y Aury Cruz con 10.

Por Manatí, Callie Schwarzenbach con 17 puntos, cuatro en bloqueos y dos saques directos, Gloria Mutiri y Alondra Vázquez con 14 puntos cada una, y 13 de Karla Santos.

La acción de la LVSF se reanuda el miércoles, 22 de febrero con las Criollas de visita a las Cangrejeras en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.