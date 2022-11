La serie regular de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) culminó esta noche con victorias para los Changos de Naranjito, los Plataneros de Corozal y los eliminados Indios de Mayagüez.

La postemporada comenzará el jueves, 17 de noviembre con una serie “todos contra todos” entre los equipos que ocuparon las primeras seis posiciones en la tabla global, que serán divididos en dos grupos.

En el primer grupo estarán los sextetos que queden en las primera, tercera y sexta posición. En el otro estarán los que finalicen segundo, cuarto y quinto.

Según la última tabla de posiciones de la LVSM, en el primer grupo estarán Naranjito, los Cafeteros de Yauco y los Caribes de San Sebastián. En el segundo quedan los Mets de Guaynabo, Corozal y los Gigantes de Carolina.

Los que finalicen en las primeras dos posiciones de cada grupo avanzan a la semifinal para jugar una serie de 7-4. La final también será al mejor de siete juegos.

PUBLICIDAD

Naranjito gana en cinco

En la cancha Gelito Ortega, de Naranjito, los Changos vencieron a los Caribes en cinco parciales (25-18, 25-18, 21-25, 25-27 y 15-7).

“Hemos estado muy flat en la cancha, fuera de ritmo y con varias dolencias en el equipo, pero tratando de enfocarnos un poquito más en lo que viene ahora. Sabemos que pecamos de salir a jugar con la misma intensidad contra todos los equipos. Nos cuesta un poquito, pero ahora el equipo cambia la mentalidad un poco y debemos de salir más fuerte cada noche. En los últimos partidos, después que estábamos seguros en la postemporada, bajamos la intensidad de los partidos y no debería ser”, reconoció el colocador y capitán de los Changos, Juan M. Ruiz.

“Tiene que cambiar todo. No solo este partido. Tenemos que tener dos o tres días de práctica fuerte y sabemos que ya no le podemos dar oportunidades al contrario”, añadió Ruiz, quien realizó 33 asistencias.

Jorge “Titón López fue el mejor anotador por Naranjito con 19 puntos, Juan Vázquez con 17, Luis “Rickito” Vega con 16 y Ángel Rivera con 12, cinco en bloqueos. Enrique Escalante aportó con nueve puntos. Jackson Rivera no jugó hoy.

Por San Sebastián, Pedro “Pichi” Rosario tuvo su segunda noche consecutiva con 25 puntos tras la victoria anoche ante Carolina. Steven Morales hizo 11 puntos y Orlando Santiago con 10.

Corozal se impone a los Mets

Los Plataneros se impusieron a los Mets en el Coliseo Mario “Quijote Morales para empatar en la tercera posición con los Cafeteros de Yauco y 28 puntos. Mientras que Guaynabo, perdió la oportunidad de finalizar en el primer lugar al sumar un solo punto.

PUBLICIDAD

“No me encuentro muy bien de salud y me costó caer en ritmo. Vengo a hacer el trabajo en el set que sea. Surgió en el quinto set y salimos con la victoria”, explicó Ulises Maldonado, quien fue el mejor anotador del partido y de Corozal con 23 puntos, cinco en bloqueos.

“Nuestro equipo nunca ha estado completo cuatro juegos corridos. Siempre hemos tenido bajas en Ezequiel Cruz, Edgardo Goas, en un momento fui yo, y Manuel (Hernández). Todavía no hemos jugado por completo, en conjunto, y todavía no hemos encontrado ese ritmo que muchos otros equipos ya han encontrado. Y me gusta, porque sé que eventualmente lo vamos a encontrar en el mejor momento de la Liga. Eso es lo que yo espero”, sentenció Maldonado.

Ezequiel Cruz fue el segundo mejor anotador de Corozal con 17 puntos y nueve de David Menéndez.

Por Guaynabo, Jorge Mencía lideró la ofensiva con 20 puntos, 14 de Juan Ribas, Josué Rivera con 12 y Jean Carlos Ortiz con 11.

Mayagüez se despide con una victoria

Los Indios se despidieron del torneo 2022 de la LVSM con una victoria esta noche ante los Cafeteros en tres parciales: (25-20, 25-13 y 25-21).

El sexteto mayagüezano no clasificó a la postemporada al terminar en la séptima posición con 10 puntos y récord de 3-15.

Yauco por su parte está tercero con 28 puntos y récord de 11-7.