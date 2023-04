Para todo un pueblo, su nombre es sinónimo de voleibol. En la cancha con más historia en el deporte de la malla alta, donde por 18 años sudó la camiseta –usualmente– de color naranja, sus pasos ahora reverberan con más calma bajo el enorme pasquín que deja muy poco espacio para debates: los Changos de Naranjito son el máximo equipo campeón –24, no menos– de cualquier deporte en Puerto Rico.

Luis “Feñito” Rodríguez es clave en esa hazaña: jugó 24 temporadas en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), 18 de ellas con Naranjito. Entre su debut en 1990 y su retiro en 2014, conquistó 15 campeonatos; 14 con los Changos y uno final con los Capitanes de Arecibo.

“Todo el mundo en Naranjito sabe lo que es el voleibol”, resaltó Rodríguez. “Yo creo que el sueño de cualquier voleibolista de Puerto Rico, de cualquiera, es jugar en Naranjito, así que… es bien gratificante, y más cuando tú eres de aquí. El que es naranjiteño, sabe lo que se sufre siendo fanático de un equipo de Naranjito… no hay palabras”.

Con aspiraciones iniciales de desarrollarse en el baloncesto, sus pasos en el voleibol comenzaron “por casualidad”, como él mismo reconoce. A sus 20 años, cuando buscaba una beca para cursar estudios universitarios, un encuentro afortunado con Hiram “Avioneta” Padilla –uno de los mejores centrales en la historia del voleibol nacional– cambió el rumbo de su vida. Lo demás es historia.

A sus 53 años, tras décadas de cátedra –en las que también formó parte de la Selección Nacional de Puerto Rico– y en su nueva faceta como dirigente de las Changas, el “Chango Mayor” repasó su trayectoria con El Nuevo Día, sentado en las gradas de la emblemática cancha Gelito Ortega de Naranjito.

Ha mencionado que llegó por casualidad al voleibol. ¿Cómo fueron esos primeros años de carrera en un equipo que ya tenía nueve campeonatos?

—Te podría decir que mis primeros dos o tres años fue aprender a jugar voleibol. En aquel momento, el coach era Enrique ‘Kike’ Ruiz (y) Abraham Rivera, el apoderado. Ahora, todo es clubes… en aquel momento, era ‘tercera categoría’, que era como 13-14 años; ‘segunda categoría’, que era como 15-16 años; y ‘primera categoría’, que era 17-18 años. Cuando llego aquí a Naranjito, Abraham me dice: ‘Feño, vas a empezar a practicar con los nenes de tercera categoría’. Yo tenía 20 años. Así que eso era lo que hacía, llegaba temprano, practicaba con los nenes de tercera categoría y después practicaba con el equipo grande. Y así fue mi comienzo. Terminó tercera categoría, vino segunda categoría y ahí estaba otra vez. Y así llegó primera categoría, ya ahí podía jugar, así que practiqué y jugué primera categoría, y ahí empezó la temporada y finalmente debuté con los Changos. Ese primer año jugué uno o dos juegos, ya en el segundo año jugué un poco más… En el tercer año, salió ‘Avioneta’ Padilla del equipo y entré yo como medio regular, con Willie de Jesús. Ya en el ‘93, estaba en el cuadro de los Changos y en el cuadro de la Selección Nacional.

“Feñito”, ya con los Changos de Naranjito, en una foto de archivo de 1992. (El Nuevo Día)

Los fanáticos de Naranjito son bien intensos, conocen el juego, pero no saben qué pasa en el camerino. ¿Cómo es la dinámica fuera de la cancha?

—Es una excelente pregunta y te la voy a contestar de dos formas, como jugador y ahora como coach. Como jugador, el camerino es exactamente eso, es el área de los jugadores, es donde se resuelven las situaciones entre jugadores. Mientras más paz y más tranquilidad haya en el camerino, mejor se va a ver el desempeño en la cancha. Eso está probado, y más en una franquicia como esta, en este pueblo, que hay mucho conocedor del juego y que de aquí, del bleacher donde estamos sentados tú y yo, nadie ha perdido un juego. Todo el mundo que se sienta aquí a ver el juego está invicto y es bien fácil opinar… Obviamente, hay veces que la situación en el camerino se pone fuerte, porque hay 12 jugadores; juegan seis y hay seis que quieren jugar. Así que es como que esta relación de amor y odio entre compañeros, diciendo: ‘Te apoyo, pero si te duermes, te voy a sacar, porque yo quiero jugar’.

Como coach, cuando llegué a las Changas fue lo primero que les dije: ‘Miren muchachas, el camerino es su espacio, no es mío’. Yo voy a entrar 15 minutos antes del juego para dar las instrucciones finales de lo que vamos a salir a hacer, y posiblemente 5 o 10 minutos luego de completar el partido para cerrar lo que fue el juego y dar la instrucción de lo que vamos a hacer, si hay práctica o un día libre. Esa es mi interacción en el camerino y a lo que yo las quería llevar era a lo que hablamos, el camerino es de las jugadoras.

“ Mi papá (Eufemio Rodríguez) era el barrendero de la plaza, todo el mundo conocía a mi papá… En realidad, el apodo de ‘Feño’ no es mío, es de mi papá ” Luis “Feñito” Rodríguez

Menciona que divide su carrera en dos etapas. Para muchos, la década del 2000, ese equipo de Ossie Antonetti, Ángel Pérez, “Vitito” Rivera, “Chiqui” Bird… fue una época muy especial.

—Y cuando divido mi carrera en esas dos etapas, fueron buenísimas ambas, pero yo también me disfruté esa más, porque yo me sentía como el papá de todos ellos. Yo era el mayor con bastante más edad que ellos, así que era como el cacique de la tribu y fui capitán muchos años de ese equipo. Tuvimos grandes victorias, grandes juegos. Fueron tantas y tantas grandes experiencias, y bonitas memorias, que las llevo por siempre… Hay un campeonato que siempre va a ser especial para mí: el campeonato de 2007, que fue el último campeonato de los Changos hasta el que ganaron reciente.

¿Qué atesora de su carrera internacional?

—Dos cosas que le agradezco al voleibol: el haberme dado la oportunidad de obtener un grado universitario con una beca; y la segunda fue representar a Puerto Rico. Eso es una cosa que a cualquier atleta, en cualquier deporte, se lo puedes preguntar, yo no tengo la menor duda que te van a decir eso. Ya tú viste el Clásico de Béisbol, como esos muchachos se vivían eso. Y es que es otra cosa ponerse la camisa de Puerto Rico y saber que estás jugando para tu tierra. El sentimiento es totalmente diferente a cuando tú estás jugando en un equipo con un contrato, así que representar a la isla es lo más especial. Tuve la oportunidad de participar en todos los torneos posibles que hay en el voleibol (incluidos dos Mundiales: Japón 2006 e Italia 2010), excepto las Olimpiadas, que fue lo único que se nos escapó.

Rodríguez fue capitán de los Changos de Naranjito por una década. En la foto, el central durante un juego de serie final entre su equipo y San Sebastián, el 18 de diciembre de 2007. (Archivo)

El voleibol solía llenar canchas tepe a tepe, y ahora se ve que eso ha disminuido. ¿Cómo lo percibe?

—Ahora mismo, estamos en una situación bien difícil en el voleibol masculino, desde las categorías menores. El jugador de voleibol masculino está desapareciendo. Yo dirijo categorías menores en el club Avoli, en Levittown; tenemos 22 equipos, todos femeninos. Y llamamos a tryouts cada vez que comienza una temporada, y no llegan. El voleibol masculino está desapareciendo… Otra cosa que afecta grandemente al voleibol masculino es que no haya refuerzos. Cuando hay refuerzos, el nivel de la liga va a subir automáticamente, y tú lo ves con las nenas. En varones, no hay refuerzos por una situación económica; la administración de Norceca nos tiene bloqueados. Hasta que esa deuda se pague, no estamos permitidos a tener refuerzos nuevamente. Y es difícil, no tenemos jóvenes jugando voleibol y no podemos tampoco traer jugadores de afuera a complementar nuestra liga. La situación en el voleibol masculino, me da mucha pena decirlo, pero es precaria.

“ Es mucho más fácil jugar que dirigir, totalmente. Porque cuando tú estás jugando, tú tienes control de lo que estás haciendo, cuando estás dirigiendo, tú estás tratando de que otras personas hagan lo que tú quieres que se haga. Pero me lo he disfrutado ” Luis “Feñito” Rodríguez

La pregunta por el “Duelo de la Montaña” es obligatoria. ¿Cómo era para ustedes en la cancha?

—Nada como jugar contra Corozal. Podríamos decir que había juegos duros con San Sebastián, Lares; ir a Adjuntas era bien difícil, la fanaticada bien hostil apoyando a su equipo. Pero, olvídate, nada como Corozal. Y te voy a decir algo, mi cancha favorita para jugar no era la Gelito, era la Carmen Zoraida Figueroa (de Corozal). No sé qué pasaba en esa cancha, pero era mi cancha favorita. Los gritos del contrario, el ‘vieja, vieja, vieja’. Estoy seguro de que eso era parte de por qué me gustaba tanto jugar en la Carmen Zoraida Figueroa; dejarlos que ellos (los fanáticos) entraran en el juego de pensar que estaban jugando con mi mente, sabiendo que no me estaban haciendo nada, o sea, estaban bloqueados completamente. Esa interacción con la fanaticada de Corozal elevaba mi nivel de juego, el mío y el de los muchachos. La rivalidad Naranjito-Corozal es comparable con la rivalidad Vaqueros-Piratas en el BSN. ¿Y perder con Corozal? Podía perder con cualquiera, pero con Corozal no hay break. Eso no podía pasar.

El ahora dirigente de las Changas de Naranjito compartió que le gustaría formar parte –en algún momento– del cuerpo técnico en cualquiera de las dos selecciones nacionales de voleibol de Puerto Rico. (David Villafañe Ramos)

Usted se retiró a los 44 años. ¿Cómo se mantuvo tantos años, qué lo motivó y cómo lo logró?

—Lo logré básicamente madurando como jugador y entendiendo que, mientras mayor me ponía, más tenía que entrenar, y así lo hacía. Y segundo, teniendo claro que el día que un coach me dijera: ‘Vas a venir del banco’; hasta ese día llegaba. Yo no iba a venir del banco por nadie. Mientras fuera regular, iba a jugar y para poder ser regular, tenía que entrenar… Pero respetando el juego. Yo lo amaba tanto y lo amo, que no había otra manera de demostrar ese amor por el juego que no fuera respetándolo y diciendo: ‘Voy a jugar hasta que pueda dar lo mejor de mí, el día que yo no pueda dar lo mejor de mí, me voy’. Me lo dio todo, prácticamente. Me lo dio todo el voleibol. A veces pienso en quién hubiese sido Feñito si no fuera por el voleibol. Obviamente, el voleibol cambió mi vida.