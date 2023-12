El otrora presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), licenciado Carlos Beltrán sabe que se le reconoce como el principal propulsor que tuvo esa disciplina en la rama femenina en la década de los 90, pero si algo admite hoy día es que gran parte del crédito para su éxito como líder deportivo en esa época, se lo debe a la recién fenecida apoderada de las Llaneras de Toa Baja, Rosario Vega de Raíces.

La estelar exjugadora de la Selección Nacional femenina, y todavía activa en el voleibol profesional, Aury Cruz, la recuerda como una madre o una madrina.

Vega de Raíces falleció el miércoles a la edad de 80 años. El funeral se realizará en la Funeraria Ehret en Río Piedras, indicó Beltrán, aunque de momento se desconoce la hora y la fecha.

“Desde mi óptica como director deportivo y de ligas y de la Federación, ella fue para mí una de las personas que más me ha impactado con su participación dentro de la institución de una forma u otra. Tanto en las reuniones de la liga, como por su orgullo de presentar siempre un espectáculo de respeto en concordancia con los reglamentos institucionales”, recordó Beltrán, quien funge hace años como secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Vega de Raíces, madre de la actual secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, fue apoderada de las Llaneras y las condujo al campeonato de 1999, cuando una juvenil Cruz era parte del talentoso grupo.

“Así como te digo una cosa, ella se defendía como gato boca arriba contra todos los varones (colegas apoderados de la Liga de Voleibol Superior Femenino). Ella no tenía ningún problema con decir las cosas como las veía. No faltaba ni a una sola reunión. No había manera que faltara. No se perdía ni un solo juego. Cumplía con todas sus obligaciones. Era clase aparte”, reconoció Beltrán. “Cuando había juego, ella estaba allí desde las 3:00 de la tarde en la cancha”.

Antes de la temporada de 2006, Rosario haciendo entrega a Aury Cruz de un reconocimiento. (JOSE RODRIGUEZ)

“Uno de los elementos de relevancia para el crecimiento del voleibol durante mi dirección, que cogió un boom, tengo que achacarle un por ciento bastante alto a la participación de ella como mujer. Al ser una liga femenina, ella era la única mujer ahí. Era la única ahí, porque en la liga masculina teníamos a doña Vivian Gándara, la mamá de Keno. Pero ella en la liga femenina ganó un campeonato en 1999, y ella fue la que desarrolló a Aury Cruz, Greichaly Cepero, Michelle Cardona, varias jugadoras de impacto.

Beltrán también resaltó como parte de su gran legado al deporte fue el sólido programa de categorías menores del Club Avoli de Toa Baja, de donde salieron jugadoras como las que mencionó Beltrán, y centenares más.

Beltrán dijo que todas las canchas del complejo Avoli fueron gracias a gestiones que Rosario hizo con el municipio, gracias también a sus conexiones pues según dijo, como educadora, muchos de los funcionarios municipales pasaron por sus aulas.

“Para mí Rosario fue como una madre o madrina en mi vida y en mi carrera. Nosotros siendo de Levittown, de la segunda sección, y a pesar de que mi inicio en el voleibol fue en Guaynabo Pitirres, eso fue cortito, y ahí yo entré a los nueve años a Volei Llaneras. Obviamente decisiones de familia y también porque es bien cercano a donde vivíamos. Y al ser recibida por ella, toda mi carrera ha sido bien grande y sinceramente se la debo a ella”, dijo por su lado a El Nuevo Día, Aury.

Son palabras mayores para una de las jugadoras más prolíficas que ha tenido la isla, al punto de que si bien no fue la primera voleibolista en hacer carrera en Europa, sí se convirtió en la más consistente apareciendo años consecutivos jugando en circuitos de primer nivel como la Liga A1 de Italia, considerada la de mayor prestigio mundial en el voleibol.

A Rosario Vega de Raíces se le dedicó la temporada 2009, una campaña después de fungir por última vez como apoderada. Carlos Beltrán, entonces presidente de la FPV, haciéndole entrega del reconocimiento, en lo que marcó para él su último año en el organismo. (Juan Luis Martinez)

Maestra de profesión

“Rosario no simplemente era reconocida por Avoli, sino que también ella era maestra allí en la ‘high’ (escuela superior) de Levittown, y ya mis papás la conocían. Siempre había esa bondad familiar. Eso era lo que ella daba y brindaba en el Club Avoli Llaneras. Por eso era bien prestigioso participar y jugar para ese club. Inclusive, al hacer la fusión y crecer a lo que eran las Llaneras (torneo Superior) junto con Juan “Grillo” Avilés y David Alemán, daba ese entusiasmo que cuando uno estaba en las categorías menores, veíamos que era lo máximo. Y ella era la que nos impulsaba a trabajar duro y a buscar estar emparejada con ella, que es ser bien optimista y buscar la manera de ganar”.

Aury recuerda además que luego de comenzar a jugar en Europa en 2005, en su regreso a la isla tras culminar en la Liga de Corea en 2009, lo que deseaba era descansar y no jugar en la LVSF para así estar lista para un compromiso de la Selección. Recuerda que Vega de Raíces, quien ya había cedido a las Llaneras a nuevos apoderados, intercedió para convencerla de jugar esa campaña, que se encontraba ya en la etapa de postemporada.

“Me dijo, házlo por el pueblo”, recordó Aury sobre Rosario, quien también apeló al hecho de que habían pasado 10 años desde el primer título de las Llaneras. La movida rindió dividendos pues Cruz fue parte de la conquista una vez más en 2009.

“Siempre la vamos a recordar por lo fajona. Pienso que siempre se le va a recordar. La gente siempre habla de ella, no solo la gente del voleibol, sino la gente del pueblo. El que sabe cómo fue, sabemos que fue una gran mujer, una gran maestra e incluso una de las mejores apoderadas que ha tenido la Liga de Voleibol Superior Femenino”.