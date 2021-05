Former Governor Carlos Romero Barceló, a leading Puerto Rican figure who for more than 50 years was at the battlefront for statehood from the three most relevant elective offices in Puerto Rico’s politics, and who continued advocating with his distinctive passion for the annexation of the island to the United States until his last day, died today at 88, his family announced.

“At 9:30 p.m. today, Sunday, May 2, 2021, holding the hand of with my mother, my son Cristopher and mine, my dad passed away. We appreciate all the prayers offered throughout this process. We ask for a little time to process everything and soon we will be sharing more information”, said his daughter, Melinda Romero, in a press release.

✉ Email Salido de un linaje con hondas raíces en la política puertorriqueña desde principio del Siglo XX, estuvo 24 años en los tres puestos de más relevancia en la política de Puerto Rico. Fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y regresó como comisionado residente del 1993 al 2001.

En el 1968, Romero Barceló, en segundo plano, fue de los jóvenes que acompañó a Luis A. Ferré, en primer plano, en la fundación del PNP (archivo)

En tiempos de campaña junto al tambien ex gobernador Carlos Romero Barceló. (archivo/ El Nuevo Día)

El exgobernador Carlos Romero Barceló fue otro quien le dio la bienvenida al campeón cuando vino a pelear con Coopman. (Archivo)

Los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, junto al líder independentista Rubén Berríos Martínez, protagonizaron históricos encuentros en defensa de sus postulados.

Su mayor rivalidad política fue con el popular Rafael Hernández Colón. En la foto, Romero Barceló jura como gobernador de Puerto Rico.

Muchas personas responsabilizan a Romero Barceló por la muerte de dos jóvenes independentistas, Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado Torres, en Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. (GFR Media)

Romero Barceló, en el momento que recibió un sonoro abucheo de parte de la mayoría de los presentes en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de 1979 en el estadio Hiram Bithorn.

Luis A. Ferré saluda en su llegada al papa Juan Pablo II en 1984. Le acompaña el fenecido cardenal Luis Aponte Martínez y el entonces gobernador Carlos Romero Barceló. (GARY WILLIAMS)

Carlos Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto durante su famoso enfrentamiento televisivo. (GFR Media)

También fue un férreo defensor de la estadidad.

Durante su larguísima trayectoria fue también una de las figuras más polarizantes en la historia política de Puerto Rico

Los exgobernadores Ricardo Rosselló y Carlos Romero Barceló. Este último fue comisionado residente en Washington durante el mandato de Rosselló.

Luego de su salida del ruedo eleccionario, Romero Barceló se mantuvo activo dentro del PNP y en campañas. (Xavier J. Araujo Berrios)

Nació en San Juan el 4 de septiembre de 1932, hijo de Antonio Romero Moreno, un ingeniero y abogado que sirvió también como juez, y Josefina Barceló Bird, quien fue la primera mujer en presidir un partido en Puerto Rico. (GFR Media)

Su abuelo, Antonio R. Barceló, que era independentista, fue en el 1917 el primer presidente del Senado de Puerto Rico.

Barceló participa de un evento en conmemoración de Antonio Barceló. (GFR Media)

El eterno rival de Romero Barceló, Rafael Hernández Colón murió hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2019. (Sandy Schaeffer) Facebook

Romero had been hospitalized on Sunday, March 14, due to an infection, according to his daughter Melinda back then. That same week, it was reported that the former governor had been diagnosed with infection by two bacteria, among them “enterococcus”. His condition was described as “delicate”.

The statement released Sunday did not include further details regarding the former governor´s death and whether it was related to complications that arose in the past months.