Los Ángeles — La película de ciencia ficción “Alita: Battle Angel” encabezó las taquillas y superó a una cantidad de estrenos en su primer fin de semana, pero con algunas salvedades. Encabeza el fin de semana largo del Día del Presidente con menor concurrencia a las salas en los últimos 20 años y tiene un largo camino por recorrer para recuperar la cuantiosa inversión.

Ventas estimadas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. "Alita: Battle Angel", $27.8 millones

2. "The LEGO Movie 2: The Second Part", $21.2 millones

3. "Isn't It Romantic", $14.2 millones

4. "What Men Want", $10.9 millones

5. "Happy Death Day 2U", $9.8 millones

6. "Cold Pursuit", $6 millones

7. "The Upside", $5.6 millones

8. "Glass", $3.9 millones

9. "The Prodigy", $3.2 millones