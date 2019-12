Archie Yates ha recibido buenos elogios por su trabajo en “Jojo Rabbit” y ahora protagonizará la película “Home Alone”, la plataforma digital Disney+ será quien llevará a cabo la realización de dicho proyecto, según dio a conocer Variety.

Esta será la primer cinta en la que Archie hará el papel protagonista, pues anteriormente su papel fue secundario, sin embargo, su gran carisma resaltaba en cada escena, como el mejor amigo de Jojo (Roman Griffin Davis).

Quienes actuarán junto a Yates en este largometraje son Ellie Kemper conocida por “The Unbreakable Kimmy Schmidt” y “The Office”; así como Rob Delaney, mayormente conocido por “Catastrophe”. Dan Mazer, será el director del filme, cuyos trabajos han sido “Dirty Grandpa” (2016) y ha colaborado con Sacha Baron Cohen en películas como “Ali G Indahouse” (2002).

El delegado de Disney, Bob Iger, comentó el 6 de agosto del presente año, que Disney+ está trabajando en la nueva versión de “Home Alone”. No se han dado mayores detalles al respecto. “Home Alone” (1990) , fue una de las comedias infantiles más exitosas del momento, Macaulay Culkin salta a la fama protagonizando esta película y se realiza la secuela “Home Alone 2: Lost in New York” (1992). Hubo tres cintas más, ellas no participó Culkin.

El día de hoy Variety confirmó que Yate no será el personaje de Kevin McCallister, el singular niño que interpretó Macaulay, sino que interpretará a otro niño, con similar circunstancia, dado que protegerá su casa por ladrones, cuando ha sido olvidado por su familia.