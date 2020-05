La saga de ocho cintas protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint recaudó más de $7 mil millones en el mundo. Es uno de los fenómenos más importantes de la industria del cine, donde los protagonistas literalmente crecieron ante las cámaras: la primera película, "Harry Potter y la piedra filosofal", se estrenó en noviembre del 2001 y la última, "Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2", en julio del 2011.

Desde entonces, algunos de los jóvenes actores han logrado consolidar sus carreras con exitosos filmes, mientras que otros siguen a la espera de un éxito de taquilla.

Daniel Radcliffe saltó a la fama a los 11 años cuando personificó por primera vez a Harry Potter y, aunque no ha vuelto a lograr éxitos como el de la saga, poco a poco se ha desprendido de ese papel con roles más maduros y elogiados por la crítica. En 2007 protagonizó la aclamada obra teatral "Equus", que incluyó un polémico desnudo frontal.

El teatro ha sido una de las áreas donde Radcliffe más ha sobresalido, incluyendo musicales, mientras que en el cine algunas de sus cintas más destacadas son el filme de terror "La dama de negro" (2012), "Los ilusionistas 2" (2016) y "Fuga de Pretoria" (2020).

Según consignó The Hollywood Reporter, hace unos días el actor regresó al mundo mágico, esta vez para leer un capítulo del primer libro como parte de la iniciativa "Harry Potter At Home", sitio web que almacena distintos recursos del universo de magia de la saga, impulsado por su autora J. K. Rowling para entretener a los niños en la cuarentena.

Sin duda, Emma Watson es la que ha tenido mayor éxito. La actriz que dio vida a Hermione Granger y que en 2014 se graduó de la Universidad Brown con una Licenciatura en Literatura Inglesa, es una figura conocida además por su activismo humanitario y feminista.

Watson es embajadora de ONU Mujeres desde 2014. En el cine ha destacado por sus actuaciones en "Mujercitas" (2019); "Colonia" (2015), centrada en los abusos ocurridos en Colonia Dignidad; "Regresión", dirigida por Alejandro Amenábar, y el musical "La bella y la bestia" (2017).

"Watson es brillante en 'Mujercitas', tal como lo ha sido en varias películas en los últimos años", dijo la crítica de The Independent.

En tanto, Rupert Grint se ha demorado en superar el éxito de la saga de Harry Potter. El intérprete que dio vida al pelirrojo Ron Weasley ha incursionado en el cine, la televisión y la producción, pero ninguno de sus proyectos ha logrado notoriedad.

"Perdidos en la nieve" (2012) es uno de sus trabajos más destacados en el cine, mientras que la serie "Servant" (2019) es su más reciente participación para Apple TV.