El filme “Blinded by the Light” transforma la autobiografía del escritor paquistaní Sarfraz Manzoor, titulada “Greetings from Bury Park”, en una fusión cinematográfica con elementos de dramas de época, películas de adolescentes y musicales ochentosos. Bajo la dirección concisa pero efectiva de Gurinder Chadha (“Bend It Like Beckham”), esta mezcla resulta en un experiencia agridulce, emotiva y totalmente original.