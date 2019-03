La peculiar voz grave y elegante del actor puertorriqueño Carlos Ponce da vida a más de 300 personajes de ficción de la exitosa serie de novelas "Harry Potter".

El galán de novelas se encuentra inmerso desde hace seis meses grabando uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: la narración completa en español de los siete libros de fantasía de la autora J. K. Rowling, novelas que desde su lanzamiento conquistó a miles de fanáticos en todo el mundo.

Ponce entró hoy al estudio de grabación para continuar con la narración del quinto audiolibro de la saga, proyecto lanzado por Audible Latino para los mercados latinos.

“Esto es un trabajo hermoso. Extremadamente ambicioso y que además me ha permitido conocer este mundo fascinante de ficción y fantasía. Hago toda la narrativa de los audiolibros y todas las voces. Posiblemente hagamos más de 300 voces, ya hemos pasados las 200 voces. Todas diferentes en texturas, matices y donde se coloca la voz. Vamos por el quinto libro”, explicó el actor que entró al proyecto de narración gracias a uno de sus agentes que trabaja específicamente sus trabajos vocales de su carrera artística.

El actor dedica alrededor de 12 horas diarias para poder grabar cerca de 20 páginas de la serie. Y es que el proyecto no se trata de una narración ligera, sino de darle diferentes voces a cada personalidad de la historia. El tiempo se divide entre trabajo en estudio y pre y post producción.

El artista tuvo que combinar su trabajo en la serie televisiva “Jugar con fuego” de Telemundo con la narración de los audiolibros.

"Diseñé una estrategia para este proyecto y así lograr hacerlo en menos tiempo. He podido darle un highlight diferente a cada personaje para no tener que parar y buscar que voz es.... Es difícil porque cuando uno lee un libro no está diseñado para que sea un audiolibro. Cuando estás haciendo voces y de momento te abre una voz de x persona misteriosa y no se revela dentro de cuatro páginas de quién es la voz, pues uno tiene que saber de antemano todos los personajes. Es un estudio total de la obra", sostuvo el actor que ha puesto su voz en un sinnúmero de comerciales, campañas publicitarias, películas animadas, radio y televisión.

De la exitosa saga que se llevó a la pantalla grande y que además ha inspirado a la creación de atracciones en parques de diversión el actor reveló que uno de los personajes que más disfruta hacer es el del profesor "Albus Dumbledore". Según describió le fascina este personaje por la sabiduría, paciencia y “porque habla con mucho amor a los niños”.

"Cada vez que veo el tono de azul con el que identifico el personaje me encanta y digo hay viene el profe y la verdad es que me disfruto por la ternura que le tiene a los estudiantes", detalló el actor en entrevista telefónica desde Miami.

La otra personalidad que participa en los audiolibros es el cantante Pitbull.

Sobre el éxito internacional del fenómeno Harry Potter, el actor indicó que lo más que le impresiona es la manera en que escribe la escritora al incorporar leyendas a través de la fantasía y la ficción. En su caso, reconoció que la narrativa le ha provocado la reflexión acerca de las cosas de la vida. Igual destacó que el ingenio de inventiva de la escritora es impresionante, dado que todos los personajes son creados por ella.

Sus hijos le leían

El actor radicado hace 30 años en Miami confesó que cuando sus niños eran pequeños no solía leerle cuentos, ya que "ellos me leían a mí".

"Mi vida entera la he pasado leyendo para personajes, libretos, libretos y más libretos. Pero la verdad es que no les leía a mis hijos. Ellos me leían a mí. A mis hijos le encanta leer", mencionó el padre de Savannah, Sienna, Sebastián y Giancarlo.