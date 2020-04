Los Ángeles - La actriz Charlize Theron y su fundación están comprometiendo un millón de dólares para los esfuerzos de alivio del coronavirus y la mitad de eso dedicado a combatir la violencia de género como resultado del brote.

A través de la organización The Charlize Theron Africa Outreach Project se anunció hoy, miércoles, que bajo la iniciativa "Juntos por ella", unos $ 500,000 irían a refugios de violencia doméstica y programas comunitarios que luchan contra la violencia de género.

Los defensores han advertido que el abuso doméstico es un peligro importante durante la pandemia, ya que las órdenes de cierre a veces significan que las mujeres en riesgo están confinadas en casa con sus abusadores, con pocos medios de escape. Los niños también están en peligro.

La actriz ganadora del Oscar apoyará los esfuerzos en los Estados Unidos y en su país de origen, Sudáfrica, según un comunicado de la fundación. Se designarán fondos adicionales tanto a nivel nacional como internacional a través de dos organizaciones asociadas, CARE y la Entertainment Industry Foundation.

"A medida que la propagación global de COVID-19 ha obligado a las personas a entrar, la vida se ha vuelto aún más peligrosa para las mujeres que sufren violencia doméstica, especialmente para aquellas que están más marginadas y tienen un mayor riesgo de sufrir violencia", dijo el comunicado.

Dijo que las donaciones a Together for Her se destinarían a servicios como refugios, apoyo y asesoramiento, líneas de ayuda, intervención en crisis, servicios de salud, servicios legales y otras formas de apoyo para mujeres y niños que sufren violencia doméstica.