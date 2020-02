El actor puertorriqueño Benicio Del Toro regresará a la pantalla grande el próximo mes de julio cuando estrene la cinta “The French Dispatch”, largometraje dirigido y escrito por el cineasta estadounidense Wes Anderson.

La trama integra elementos de drama con pinceladas de comedia y romance, y parte desde la redacción de una revista francesa cuyo nombre da título a la película.

Del Toro encarna a un pintor renombrado que se encuentra en prisión, situación que aprovecha un vendedor de arte para lucrarse con sus obras. Además del laureado actor boricua, “The French Dispatch” cuenta con un elenco de lujo, que incluye a Adrien Brody, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Bill Murray, Frances McDormand, Anjelica Huston, Liev Schreiber, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Edward Norton, Lyna Khoudri y Léa Seydoux.

En el largometraje se entrelazan tres historias publicadas en la revista que recoge el acontecer de una ciudad francesa imaginaria. Además del “reportaje” que estelariza Del Toro, otra de las subtramas aborda una revuelta estudiantil y la tercera, la historia de un secuestro que es resuelto por un chef.