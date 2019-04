A unos tres meses del esperado estreno del "remake" de "The Lion King", Disney publicó esta mañana la versión extendida del tráiler de la película.

Contrario al filme original del 1994 que fue animado, en esta ocasión los personajes y los visuales simulan la vida real.

"The Lion King" cuenta la historia de la transformación de Simba, un pequeño príncipe que tendrá que superar varios obstáculos y cuestionamientos de la vida para reclamar su trono como el rey león.

Donald Glover es quien hace la voz de Simba, Chiwetel Ejiofor da vida a su tío malvado Scar, mientras que James Earl vuelve a hacer la voz de Mufasa, padre de Simba, Entre las voces destaca, además, la de la cantante Beyoncé, quien hace de Nala.

La película se espera que estrene en Estados Unidos el 19 de julio. Para Puerto Rico, aún no se ha confirmado una fecha.

Mira el tráiler que dura un minuto con 48 segundos.

"The Lion King" también tiene un exitoso musical del mismo nombre que se ha presentado en otros idiomas en diversos países con mucho éxito, y aún sigue en escena con un vistoso vestuario y actores, quienes le dan vida a los animales de la trama.

Este no es el único esperado "remake" en vida real ha apostado Disney. Precisamente, el director de esta película es Jon Favreau, quien dirigió "The Jungle Book" (2016) en versión real. También en febrero estrenó el tráiler de "Aladdin", en el que el actor Will Smith hace el papel del genio.