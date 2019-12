A la Academia le gustó.

El documental “After Maria”, que en marzo pasado generó un movimiento de rechazo masivo en Puerto Rico por parte de personas que alegaban que el mismo no representaba la realidad de los boricuas tras el paso del huracán María por la isla en 2017, ha sido considerado para un premio Oscar por parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que lo incluyó en la lista de filmes preseleccionados.

Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el 13 de enero y la ceremonia será el 9 de febrero.

“After Maria”, dirigido por la cineasta Nadia Hallgren y presentado por el servicio de “streaming” Netflix, seguía las vicisitudes de un grupo de mujeres que tras el paso del huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, optaron por abandonar la isla y ubicarse en hoteles de Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de FEMA.

Una vez refugiadas fuera de la isla, las mujeres y sus familias se encuentran en la encrucijada de que podrían quedar en la calle sin un lugar donde residir a causa de un limbo y burocracia de la mencionada agencia federal.

Cuando el documental estrenó en Netflix, miles de puertorriqueños comenzaron a expresar en las redes sociales su indignación alegando que las familias que se mostraban en el documental no había sufrido las vicisitudes que pasaron quienes optaron por permanecer en la isla tratando de sobrevivir sin depender enteramente de ayudas gubernamentales. En un momento dado se creó una cuenta en change.org pasa solicitar que Netflix dejara de ofrecerlo en su plataforma.

El documental de formato corto se encuentra considerado para ser nominado en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. Se enfrenta a las producciones “Fire in Paradise”, “Ghosts of Sugar Land”, “In the Absence”, “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”, “Life Overtakes Me”, “The Nightcrawlers”, “St. Louis Superman”, “Stay Close” y “Walk Run Cha-Cha”.