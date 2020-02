El actor Éktor Rivera anunció ayer que protagoniza la película local “La última gira” inspirada en la vida del cantautor puertorriqueño Daniel Santos.

“Familia, con mucha alegría les presento mi próximo proyecto: 'La última gira', una película basada en la figura legendaria del cantante puertorriqueño, Daniel Santos”, compartió ayer Rivera en su cuenta de Twitter junto a un vídeo desde el set de filmación de la película.

Ataviado con traje de chaqueta blanca el artista manifestó la gran satisfacción que siente de ser parte de la producción cinematográfica que se rueda en la isla bajo la dirección de Douglas Sánchez.

Familia, con mucha alegría les presento mi próximo proyecto: “La Ultima Gira”, una película basada en la figura legendaria del cantante puertorriqueño, Daniel Santos.?? pic.twitter.com/UIYtOrlmh2 — EKTOR RIVERA (@EktorRivera) February 20, 2020

“Ha sido una experiencia increíble. Estoy haciendo cine en Puerto Rico haciendo la película, ‘La última Gira’ en donde interpretó a Daniel Santos. Imagínate que responsabilidad la mía. La música de Daniel Santos la conocí por mis padres y abuelos. (Él) tenía esa voz tan particular, pero no conocía su historia hasta que me llega el guion y el material para estudiar el personaje y me doy cuenta de las dificultades y circunstancias que tenía como ser humano y la manera para transcender musicalmente con toda una vida cargada”, manifestó en el video publicado.

La película según dijo se desarrolla en el 1942 en los inicios del cantante hasta llegar a la adultez y presentar su "genialidad musical".

El actor, radicado en Los Ángeles con su esposa Yara Lasanta, añadió que necesita de mucha energía para darle vida a un personaje tan importante que vivió cosas muy fuerte emocionalmente.