El actor Joaquin Phoenix impactó al mundo por su interpretación del clásico enemigo de Batman en la película “Joker”. Este domingo, el actor estadounidense se llevó el premio a Mejor actor de cine en los Screen Actors Guild Awards (SAG).

“Estuve aquí hace varios años y... no pude apreciarlo completamente en ese momento. Ahora entiendo cuán afortunado soy por ser parte de esta comunidad, ser una gran referencia para los actores”, dijo Joaquin Phoenix al subir al escenario.

Tras ello Phoenix le dedicó unas palabras a sus compañeros nominados, pero también a un intérprete fallecido “Estoy aquí sobre los hombros de mi actor favorito: Heath Ledger. Gracias y buenas noches”, indicó.

Como se recuerda en 2008 Heath Ledger se dejó ver en “The Dark Knight Rises” como el Joker (el mismo rol que interpreta Joaquin Phoenix ahora), performance que le otorgó el Oscar a Mejor actor de reparto. No obstante, Ledger no pudo recoger el premio por haber fallecio meses antes.