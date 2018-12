Se acerca el final del 2018 . Llega el recuento de lo que pasó en el cine mundial y una de las listas más prestigiosas y esperadas es la que publica la revista Rolling Stone.

En esta ocasión pone en el nada honroso top 10 a un antihéroe, un historia de terror, otra erótica, entre algunos temas que no lograron despegar en el 2018.

1 - "The Happytime Murders". La película dirigida por Brian Henson, hijo del creador de "The Muppets", se estrenó en agosto, pero no recibió las mejores críticas de los especialistas. La película es una sátira donde coexisten los humanos y las marionetas.





Pero no logró atrapar al público con la historia donde Melissa McCharthy es una policía de Los Ángeles que investiga los extraños asesinatos de marionetas, por lo que tiene que aliarse con un detective marioneta.

2 - "Gotti". Cinta estelarizada por el actor estadounidense John Travolta. Tampoco logró ni un punto de los críticos del Rotten Tomatoes, sitio especializado en películas.

Y es que las actuaciones de Travolta, que dio vida al mafioso John Gotti, y de su esposa, Kelly Preston, que hizo el papel de Víctoria Gotti, fueron exageradas, de acuerdo a los críticos.

La dirección de Kevin Connolly fue de igual forma desafortunada, asegura la crítica.

3 - "Life Itself". Película dirigida y escrita por Dan Fogelman fue protagonizada por Oscar Isaac, Olivia Wilde, Mandy Patinkin, y Antonio Banderas no pudo capturar el interés de la crítica desde el principio.

Para los especialistas, la película de corte romántico estaba destinada al fracaso desde el principio.

4- "Robin Hood". Protagonizada por el actor británico Taron Egerton fue criticada por recurrir en la nueva versión a la tecnología y preferir explosiones y ballestas automáticas, dejando en el recuerdo las "armas de antaño".

5 - "Jurassic World: Fallen Kingdom". Ni las actuaciones de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard salvaron de la crítica a la secuela de la película de dinosaurios, que de acuerdo a los especialistas, esa historia era innecesaria.

Destaca la revista, que encerrar a los dinosaurios en la mansión de un multimillonario no fue la mejor idea, ya que el público esperaba más acción.

6- "The Meg". El actor inglés Jason Statham, que se ha caracterizado por participar en cintas de acción, esta vez no logró escapar de los críticos que calificaron a "The Meg", como una de las peores películas del 2018, por su bajo presupuesto (no se reveló la cantidad), que no logró que el histrión pudiera hacer más para atrapar al "megalodón", ese gigantesco tiburón en las profundidades del mar.

Para los críticos fue desafortunada la participación de Statham, que acostumbra a realizar cintas taquilleras.

7 - "Red Sparrow". Otras de las actrices que tuvo la mala fortuna de caer en el top de las peores películas del 2018, es la actriz estadounidense Jennifer Lawrence.

Su actuación quedó lejos de sus grandes personajes como en "The Hunger Games", y en esta historia su actuación es de una bailarina que se convirtió en espía y no fue bien recibida por la crítica especializada. Recibió fuertes comentarios de la crítica especializada.

8 - "The Nun" . La fórmula del suspenso y terror no fue una mezcla que le saliera bien al director Corin Hardy.

El suicidio de una monja desata una investigación de las altas esferas del Vaticano, pero no logró conquistar a los especialistas, que no vieron nada nuevo en el género de terror y suspenso.

9 - "Fifty Shades Freed". Por tercera ocasión, la historia de erotismo y sexo protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan no logró obtener buenos comentarios.

Para los especialistas, la historia de Christian Grey y Anastasia Steele cayó en el aburrimiento. Las escenas candentes ya no impactan y dejan de asombrar a los cinéfilos.

Incluso aseguran que quienes asisten a ver la cinta, son tan masoquistas como los protagonistas de la película, por lo mala que es en contenido y calidad.

10 - "Venom". El antihérone del Universo Cinematográfico de Marvel se colocó entre las peores cintas del 2018.

El simbionte (critatura extraterrestre) tiene sus tintes de comedia, pero no fue suficiente para los críticos.

La cinta está protagonizada por el actor inglés Tom Hardy, que da vida al periodista Eddie Brock, pero un simbionte se apodera de su cuerpo y comienza una lucha, no solo para liberarse de él.