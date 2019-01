Aunque los actores están acostumbrados a estar frente a las cámaras, no todos los momentos estelares de la gala de los SAG Awards llegan a verse en pantalla. Así que presentamos algunas situaciones más destacadas que se vivieron entre bambalinas.

Joven, talentoso y negro

Momentos después de que “Black Panther” se alzara con el premio al mejor elenco, el máximo honor de la noche, su protagonista Chadwick Boseman explicó entre bambalinas su definición de la canción "To Be Young, Gifted and Black"(Ser joven, talentoso y negro).

Boseman dijo que el tema de Nina Simone era uno de sus favoritos y que el título está entre sus máximos “dichos en poesía". El actor dijo que abrirse camino siendo negro, aunque uno sea talentoso, es una “tarea difícil".

"Habla del hecho de que uno tiene los mismos sueños que otras personas. Uno tiene igual o más talento a veces, pero no tiene las mismas oportunidades", señaló Boseman, acompañado por miembros del elenco de "Black Panther" que incluyeron a Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o y Angela Bassett.

"A uno no necesariamente se le abren las mismas puertas, el mismo nepotismo, el mismo dinero o recursos, ni uno tiene familiares que hayan logrado las cosas que uno quiere hacer", continuó. "Es una tarea difícil. Pero nuestra tarea en la historia no ha sido la misma porque hemos sido relegados a interpretar al secuaz o la atracción secundaria o a estar entre bastidores o no estar aquí del todo".

Amor a la prensa

Felices por su triunfo, Kevin Pollak y Marin Hinkle, miembros del elenco ganador de "The Marvelous Mrs. Maisel", tuvieron cameos en varias mesas de la prensa.

Recorrieron toda la sala de prensa en el Shrine Auditorium y permitieron que periodistas cargaran sus pesados trofeos.

"¿Les gustaría sostenerlo? ¡Tómenlo!", dijo Pollak a varios reporteros que se acercaron para agarrar la estatuilla a la vez. Algunos sacaron sus celulares para capturar el momento.

Pollak dejó que un periodista se tomara fotos con su premio.

Cuando la gente empezó a filmarlo, gritó: "¡Asegúrense de etiquetarme en Instagram!"

Pollak y Hinkle son parte del elenco de nueve actores de la serie de Amazon. Cuando algunos de sus compañeros subieron a la tarima para responder preguntas de la prensa, la estrella del programa Rachel Brosnahan los llamó con la mano.

"¡Ay, me tengo que ir!", dijo Hinkle.

Close fascinada con su trofeo

Glenn Close estaba fascinada con la estatuilla de los SAG incluso antes de llevarse su propio trofeo a casa.

Close dijo el domingo tras bastidores que toda la noche estuvo mirando una imagen del trofeo y admirando el físico del actor que representa.

“Pensé, ‘¿quién modeló para eso?’", dijo mirando el premio que acababa de ganar por su papel protagónico en la película "The Wife". "Buen trasero", dijo

Emily Blunt reflexiona

Si Emily Blunt pudiera darse a sí misma un consejo cuando era más joven, se habría dicho que no viera demasiadas películas.

"Lo principal que he aprendido a lo largo de los años es que uno tiene que ser abierto", dijo Blunt mientras hablaba con reporteros tras ganar el premio a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "A Quiet Place".

''Ten experiencias, absorbe el mundo. No veas demasiadas películas siquiera".

Blunt dijo que lo más intimidante del rodaje para ella fue la escena del parto.

"Yo diría que emocionalmente la escena más sobrecogedora fue toda la escena del parto", dijo. "Pasamos cinco días seguidos filmándola. Creo que eso probablemente fue lo más sobrecogedor".

También dijo que estaba tan sorprendida de su victoria como su esposo John Krasinski, quien dirigió y actuó en el filme.

"Lo que más me gustó de 'A Quiet Place' fue sin duda trabajar con John", afirmó. "Mucha gente me dijo, ‘te vas a divorciar antes de que terminen’. Estaban equivocados, nos acercó más".

La vida social en los cortes comerciales

Muchas estrellas aprovecharon los cortes comerciales para socializar en el Shrine Auditorium durante los s SAG Awards.

Glenn Close conversó entre bambalinas con Angela Bassett y su esposo Courtney B. Vance. Close posó una mano sobre el hombro de Bassett mientras los tres reían a carcajadas unos 10 minutos antes de ganar su premio a la mejor actriz.

Mientras sonaba la música durante la cena, Tracy Morgan paseó por el salón con su esposa y se dio la mano con varios asistentes. El elenco de "Crazy Rich Asians"permaneció sentado en sus mesas.

Viggo Mortensen y Emily Blunt, por separado, corrieron a sus asientos a tiempo para ver a Tom Hanks presentar el premio a la trayectoria para Alan Alda.

La tarea de Lily

Los SAG Awards también son una especie de reunión sindical, y Lily Tomlin tuvo la ardua tarea de tratar de hacer anuncios a una multitud que aún tomaba sus asientos.

Antes de que comenzara la gala del domingo por la noche, Tomlin subió al escenario a exhortar a los actores a que donen tiempo y dinero a la fundación benéfica de SAG-AFTRA.

Tomlin dijo que Oprah Winfrey recientemente se había voluntariado y que, "si Oprah puede sacar el tiempo, ustedes también pueden".

La mayoría estaba charlando y tratando de llegar a sus puestos mientras Tomlin hablaba.

"No importa", dijo Tomlin. "He tenido audiencias más difíciles".