Descubre la historia detrás de “Voy Subiendo”: la irresistible canción de Wisin que te transporta al “perreo” de 2000

Según detalló, el pegajoso ritmo estuvo a cargo de DJ Urba, creador de muchos éxitos dentro de la industria. “Este tema es para los fanáticos de verdad, que empezaron con nosotros cuando no había oportunidades. La producción tratando de sonar, de ser creativos y nos salió. Creo que es un gran tema“.

Relató que la letra se la envió Franco “El Gorilla” y al escucharla, Juan Luis Morera , nombre de pila del artista, no se pudo resistir. “Enloquecí, sentí ese ‘feeling’ de reguetón viejo y sabroso. Franco y yo hace tiempo no hacíamos algo, y volvimos, esta vez, con el sabor original”.

“El que es fanático desde hace mucho tiempo puede entender que no nos olvidamos de ellos, ni de nuestras raíces, donde todo comenzó... el reguetón y sabor que la gente sabe que W hace y que venimos trayendo hace décadas” , agregó.

“El que me conoce sabe que hace muchos años vengo tratando de romper la frontera de los géneros musicales. Creo que todos podemos convivir en canciones si se hace de manera correcta. Y eso es este proyecto, es un disco con buena música y lleno de fusiones, con diferentes artistas. Eso me encanta y me apasiona, poder mezclar y crear música que quede plasmada en la historia”, expresó el intérprete de “Escápate conmigo”.