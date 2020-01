El popular servicio de contenido vía "streaming" Netflix acaba de lanzar el tráiler de la película "The Last Thing He Wanted", que fue rodada en Puerto Rico en el verano de 2018 y que es protagonizada por la actriz ganadora del Oscar, Anne Hathaway.

La plataforma digital anunció que el filme estará disponible a partir del 21 de febrero de 2020. Asimismo, la película tendrá su estreno mundial fuera de competencia en el Sundance Film Festival la próxima semana.

La película llega de la mano de la cineasta Dee Rees, quien hace un tiempo sorprendió al público con el intenso drama de postguerra "Mudbound".

“Para nosotros es un gran orgullo que una producción que se filmó en Puerto Rico, a nueve meses del huracán María, se estrene en el afamado Festival de Cine de Sundance. Es un proyecto espectacular, que trajo una inyección económica muy necesaria y para el cual el crew local dio el 100%”, comentó el productor puertorriqueño Luillo Ruiz.

El rodaje de esta producción se hizo básicamente en su totalidad en la isla durante los meses de junio y julio del 2018. En medio del complicado proceso de recuperación que vivía el país. Este film representó una inversión de sobre $29 millones de dólares, 2,600 noches de hotel y más de 1,393 empleos creados.

“La industria cinematográfica fue una de las primeras en reactivarse tras el catastrófico paso del huracán. Este y otros proyectos que realizamos en ese periodo nos ayudaron a proveerle estabilidad a muchas familias directa e indirectamente. Saber que el fruto del esfuerzo que hicieron tantas personas, en un momento en que muchos incluso vivían circunstancias personales muy adversas, llega ahora a un festival con el prestigio de Sundance renueva nuestro entusiasmo y compromiso para seguir gestionando nuevos proyectos”, añadió Ruiz.

"The Last Thing He Wanted" es una producción de Cassian Elwes (Elevated Films), Dee Rees y Luillo Ruiz (The Pimienta Film Co.) para Netflix, dirigida por Dee Rees ("Mudbound", "Pariah"). La película, escrita por Marco Villalobos y Dee Rees, está basada en la novela de Joan Didion y es estelarizada por actores muy cotizados en la industria y de gran calibre como Anne Hathaway ("Les Misérables"), Willem Dafoe ("Spider Man"), Ben Affleck ("Argo") y Rosie Pérez ("White Men Can’t Jump").

El filme cuenta cómo Elena McMahon (Anne Hathaway), una periodista veterana de Washington D.C., que ha investigado rigurosamente la actividad de Irán-Contra en América Central, pierde el hilo de su propia narrativa cuando un encargo de su padre laimplica en la misma conspiración que está tratando de desenmascarar.