El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido en todo el mundo por sus papeles en "Life o Pi" y "Slumdog Millionaire", falleció este miércoles a los 53 años en la ciudad de Bombay, meca de la industria cinematográfica de Bollywood.

"Rodeado de amor y su familia por la que se desvivía, nos dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado. Rezamos por él y esperamos que esté en paz", indicó la familia de Khan en un comunicado.

El actor, que alcanzó el estrellato en el cine indio y se labró una sólida carrera internacional, reveló hace dos años que sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común.

Khan había sido hospitalizado esta semana en un hospital de Bombay para ser tratado de una infección en el colon.

"Irrfan tenía un espíritu fuerte, es alguien que luchó hasta el final y siempre inspiró a todo el mundo que se le acercó", añadió en el comunicado la familia del actor, que debutó en 1988 con la icónica película de Mira Nair "Salaam Bombay".

Tras su diagnóstico en 2018, Khan se sometió a meses de tratamiento en el Reino Unido.

"Confío, me he rendido", escribió en una nota sincera después de dar la noticia de su batalla contra el cáncer.

En una entrevista con The Associated Press ese mismo año, dijo: "he visto la vida desde un ángulo completamente diferente. Te sientas y ves el otro lado y eso es fascinante. Estoy comprometido en un viaje ".

Khan apareció en cintas de producción internacional como "Slumdog Millionaire" (2008), "Life of Pi" (2012), "Jurassic World" (2015), o "Inferno" (2016), además de protagonizar decenas de películas de Bollywood como "Maqbool" (2003), "The Lunchbox" (2013), "Haider" (2014), "Piku" (2015) o "Hindi Medium" (2017).

Ganó varios premios de cine en India, incluido el Premio Nacional de Cine Indio 2012 al mejor actor por su actuación en "Paan Singh Tomar", una historia convincente de un atleta campeón nacional siete veces que abandonó las fuerzas armadas de India para gobernar el Chambal barrancos en el centro de la India.

Khan recibió un premio Independent Spirit Award por su actor secundario en 2006 por el drama indio-estadounidense "The Namesake" y un premio de elección de los espectadores en el festival de Cannes 2013 por su papel en el drama romántico indio "The Lunchbox".

Su última aparición, estrenada pocos días antes del confinamiento en la India instaurado el pasado 25 de marzo con motivo del coronavirus, fue en "Angrezi Medium", una cinta que narra las desventuras de un empresario indio para conseguir que su hija cumpla su sueño de estudiar en Londres.

El mundo de Bollywood y políticos indios rindieron tributo al icónico actor y expresaron sus condolencias en las redes sociales.

"Mi querido amigo Irfaan (sic), luchaste y luchaste y luchaste. Siempre estaré orgulloso de ti... nos encontraremos de nuevo", lamentó en Twitter el director de cine indio Shoojit Sircar, quien dirigió a Khan en "Piku".

Por su parte, Amitabh Bachchan escribió que Khan era un "talento increíble" y "un contribuyente prolífico para el mundo del cine".

Khan "nos dejó demasiado pronto", escribió Bachchan en Twitter.

El primer ministro Narendra Modi tuiteó que "la desaparición de Khan es una pérdida para el mundo del cine y el teatro".