Guadalajara, México - Frank Miller, considerado uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic, dijo este jueves que las historietas hechas por mujeres han dado otra perspectiva al mundo del cómic, una ola que esperaba "desde hace años".

"Antes no había visto tantas jóvenes hacer cómics y hoy en día le dan una perspectiva diferente al mundo del cómic. Esto es lo que yo había estado esperando con la influencia japonesa. Esta es la ola que yo esperaba desde hace tantos años", señaló el estadounidense en un charla con jóvenes en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El ilustrador, de 62 años y famoso entre otras obras por su creación del cómic "Batman: El regreso del Caballero Oscuro" (1986), dijo que los ilustradores jóvenes tienen más herramientas que les permiten que su trabajo no tenga límites y puedan jugar con los géneros.

"Podría decir que el cielo es el límite, la gente puede trabajar en esto y su primer obra es algo que nadie había visto antes, no hay ninguna limitante en cuanto a géneros se refiere, el sentido que se le da a las cosas no es lo que se solía hacer", apuntó.

Recordó que cuando creó el cómic "Sin City", en 1991, que más tarde se convirtió en una película que él codirigió junto a Robert Rodríguez, en 2005, muchas personas rechazaron publicarlo en blanco y negro porque les parecía fuera de toda estética, aunque finalmente Dark Horse Comics "no lo pensó dos veces" para editarlo.

El también guionista aceptó que está "empezando a entender" la nueva manera de consumir y distribuir cómics en la que es común que se filtren imágenes de material que aún está en proceso o que el que es finalmente publicado se viralice.

"Me parece que en la actualidad es cada vez más difícil contener o retener material como puedes aplicar censura a algo que ya está en todos lados, me parece que el nivel de control es algo que no toleraría la gente", comentó.

Miller visita por primera ocasión la FIL como una de sus figuras estrella para presentar el libro "Maldita" (Océano), escrito por Thomas Wheeler y para el que realizó ocho piezas a todo color y 30 en blanco y negro de arte original.

El ilustrador abarrotó el auditorio Juan Rulfo, el escenario más grande de la feria, a donde llegaron jóvenes aficionados a las cómics, muchos de ellos portando camisetas con el logotipo de Batman.

En una charla con el guionista y realizador mexicano Francisco Payó, Miller reveló que siempre le han gustado los personajes que tienen un identidad secreta y que este fue uno de los factores por los que Superman lo atrajo en su infancia.

Al "niño flacucho de seis años" que era le pareció increíble que un hombre "a quien nadie tomaba en serio y no podía tener una cita amorosa" pudiera volar y tener esa fortaleza, dijo en broma.

Además, el Batman creado por Bob Kane y Bill Finger se convirtió en su preferido porque era un personaje "que atemorizaba" y era "un aventurero global" que eligió hacer el bien por sobre todas las cosas.

"Él tiene esta cualidad sensacional mucho más que otra característica que es ser un personaje que debió haber sido malo, sus padres murieron mientras él estaba ahí viéndolos y podría hacer cualquier cosa que quisiera, pero en vez de eso decide que debía aportar más orden al mundo", señaló el creador de la historieta "300" (1998).

Contó que cuando decidió hacer "El regreso del Caballero Oscuro", publicada en 1986, quiso analizar otros ángulos y aspectos del personaje que podría permanecer en el tiempo para que los niños que leían el cómic pudieran entenderlo más cuando crecieran.

Miller reveló que su peor miedo "es estar aburrido", incluso más que el fracaso, pues este puede ser un buen aliado para saber qué cosas le pueden gustar a la gente y apreciar más el éxito.

"Se requiere valentía para hacer un cómic si, claro, no es una ciencia exacta y si a la gente no le gusta tanto aprende mucho sobre el fracaso, aprendes a apreciar el éxito mucho más, vamos, no hay que estarse preocupando demasiado", sentenció.

La charla fue cortada 50 minutos antes de lo previsto y los jóvenes asistentes se quedaron con ganas de hacerle preguntas a Miller quien fue despedido a coro con el grito de "¡Frank, Frank, Frank"! y la esperanza de encontrarlo por los pasillos y arrancarle un autógrafo.