“La realidad es que nadie ha parado de hablar sobre ‘Hamilton’ durante los últimos cuatro años” aseguró entre sonrisas Daveed Diggs, quien en el 2016 ganó un premio Tony por su interpretación de Thomas Jefferson y Lafayette en el aclamado musical.

“Así que no he tenido tiempo de cambiar de perspectiva. Antes cuando salía por la puerta de mi casa, tenía que estar preparado para que la gente no se callara sobre ‘Hamilton’”, insistió Diggs con un cariño evidente por su debut en Broadway.

Esta semana las conversaciones sobre “Hamilton” están destinadas a intensificarse una vez más. El fenómeno musical del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda da el brinco de su encarnación teatral a un filme que hace su debut este viernes en Disney Plus.

El largometraje no es una adaptación de la obra para otro medio. Aún así, la dirección de Thomas Kail usa un lenguaje cinematográfico para exaltar la experiencia de poder ver “Hamilton” con la compañía de artistas que llevó a que el musical tuviera un impacto irrefutable en las artes y la cultura popular.

Para su creador la experiencia de ver esta versión de “Hamilton” es más que peculiar.

“Es como tener puesto estos espejuelos raros que me permite tener dos perspectivas a la misma vez”, explicó Miranda durante una charla virtual con El Nuevo Día para promocionar el debut del musical en Disney Plus.

“Lo primero es poder tener la oportunidad de apreciar todo lo que no tiene que ver conmigo y todo en lo que no me puedo fijar cuando estaba haciendo este show. El trabajo de esta compañía el algo increíble y esta película ilustra eso de una forma maravillosa. Pero junto con eso vienen todas las memorias de lo que estaba pasando tras bastidores mientras hacíamos el show. Poder hablar con Daveed (Diggs) justo después de haber peleado con el en tarima en ‘The Room Where It Happens’, o tratar de hacer reír a Renee (Eloise Goldsberry) justo antes de que tuviera que salir a hacer su número. Tener todo eso es algo bien bonito”.

El creador de la obra y originador del rol titular no es el único miembro del elenco en expandir su apreciación sobre el montaje del musical ahora que ha sido preservado en el filme que estrena en Disney Plus.

“Mientras estábamos trabajando en el montaje de ‘Satisfied’, yo estaba tan contenta con la corografía porque me daba exactamente lo que necesitaba para mi interpretación”, explico Renée Eloise Goldsberry quien fue galardonada con un Tony por su interpretación de Angelica. “Pero no fue hasta que vi la película que pude ver la escala de lo que estaban haciendo con ese numero y como es todo una experiencia emocional y visceral para el público. Poder ver eso claramente en esta película fue como recibir otro regalo mas de la experiencia de haber esta en esta producción”.