#Repost @produ ··· Con equipos reducidos y tomando las previsiones de seguridad respectivas, iniciaron las grabaciones del cortometraje El miedo en la casa del actor @juliangil en Miami. Las grabaciones tomara´n tres di´as y aborda la historia de una familia durante la pandemia. ???? . El proyecto fue escrito por O´scar Corte´s y esta´ dirigido por Jaime Segura, bajo la produccio´n ejecutiva de Rafael Rodri´guez y Jorge Gonza´lez, con la produccio´n de Jaime Segura, O´scar Corte´s, Juan Pablo Puentes y Julia´n Gil, quien tambie´n encabeza el elenco junto a Vero´nica Schneider y Alfredo Wolfermann. Son en total 30 involucrados entre crew y talento. ?? . Entre las medidas sanitarias que esta´n tomando en la casa convertida en set, esta´n el uso obligatorio de mascarillas (con excepciones puntuales), a´reas para desinfectarse, lugares especiales para la espera, asi´ como la entrada restringida solo para quienes este´n estrictamente involucrados en cada escena. ?? .