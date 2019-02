México - Las diez nominaciones de "Roma", con el director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira al frente, pueden abultar este domingo una historia de 22 Premios Oscar que México suma desde que Emile Kuri ganó el de mejor dirección de arte por "The Heiress" en 1949.

En la ceremonia de la Academia de hoy, Cuarón, director de Roma, buscará su tercera estatuilla dorada tras las dos ganadas en 2013 con la película "Gravity" en las categorías de mejor director y como mejor montaje.

Cuarón ha tenido además destacadas nominaciones para los premios de la academia como mejor guión original con "Y tu mamá también" (2002), mejor montaje y mejor guión adaptado con "Children of Men" (2006) y mejor película con "Gravity" (2013).

Alejandro González Iñárritu es el mexicano que tiene más Premios Oscar, con cinco, tres con "Birdman" (2014) obtenidos en las categorías de mejor director, mejor guión original y mejor película; más los ganados con "The Revenant" (2015) a mejor director y el Honorífico que recibió por "Carne y Arena" (2017).

La nominación de Guillermo del Toro a mejor guión original por "Pan's Labyrinth" (2006) precedió a su victoria en 2017 con "The Shape of Water" con sendas estatuillas a mejor dirección y mejor película.

El fotógrafo Emanuel Lubezki tiene en su hoja de vida los premios de 2013 por "Gravity", 2014 por "Birdman" y 2015 "The Revenant" y nominaciones por "A little princess" (1995), "Sleepy Hollow" (1999), "The New World" (2005), "Children of Men" (2006) y "The Tree of Life" (2011).

Este domingo, las miradas de los mexicanos estarán dirigidas a las protagonistas de la historia de la película "Roma", la debutante Yalitza Aparicio, nominada a mejor actriz, Marina de Tavira, nominada a mejor actriz de reparto.

Antes que ellas habían sido aspirantes las mexicanas Katy Jurado, como mejor actriz de reparto por "Broken Lance" de 1954 y Salma Hayek, en la categoría a mejor actriz por "Frida" en el 2002.

El primer Oscar para una mujer mexicana fue para Lupita Nyongo, de ascendencia keniana, como mejor actriz de reparto por "12 years a Slave" (2014).

La historia del cine mexicano en los Oscar tiene como figura destacada a Anthony Quinn, nacido en México con carrera en Hollywood y un par de estatuillas a mejor actor de reparto, por "¡Viva Zapata!" (1952) y "Lust for Life" (1956).

Entre los Oscar de mexicanos está Manuel Arango, como mejor productor por "Sentinels of Silence" (1971), Eugenio Caballero en diseño de arte y Guillermo Navarro por mejor fotografía por "Pan's Labyrinth" (2006) y Beatrice de Alba a mejor maquillaje por "Frida" (2002).

México tiene nominaciones a mejor actor con Demián Bichir por "A better life" (2011); a mejor actriz de reparto con Adriana Barraza por, mejor actriz de reparto, "Babel" (2006).

Además a mejor fotografía, con Rodrigo Prieto, por "Silence" (2016) y por "Brokeback Mountain" (2005), mejor edición de sonido con Martín Hernández por "The Revenant" (2015) y "Birdman" (2914), al mejor sonido con José Antonio García por "Argo" (2012) y Fernando Cámara por "Apocalypto" (2006).

Hay nominaciones a dirección de arte para Felipe Hernández y decoración para Hania Robedo por "Frida" (2002), a mejor fotografía para Gabriel Figueroa por "The nigth of Iguana" (1964) y a mejor documental por "Olimpiada en México", que narra los Juegos Olímpicos de México 1968 de Alerto Isaac.

La presencia mexicana en la fiesta de los Oscar tiene un cuadro especial para las cintas que han sido consideradas en la categoría de mejor película en lengua extranjera, desde que en 1960 concursó en la categoría "Macario", de Roberto Gavaldón.

En 1962, "Tlayucan" (Luis Alcoriza), en 1975 "Actas de Marusia" dirigida por el chileno Miguel Littín, en el 2000 "Amores Perros" (Alejandro González Iñárritu), en 2002 "El crimen del padre Amaro" (Carlos Carrera) y en 2010 "Biutiful" (González Iñárritu).