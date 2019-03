Godzilla salvó a la humanidad en 2014, cuando otros dos monstruos emergieron y amenazaron las fuentes de energía nuclear de la Tierra, y en 2019 tiene una nueva misión, aunque esta vez tendrá otras bestias aún más poderosas al frente. Godzilla deberá demostrar la fuerza en "King of the Monsters", incluso por encima del mítico Rey Ghidorah.

Después del exitoso estreno de "Godzilla", que en 2014 recaudó más de $500 millones en todo el mundo, Legendary Entertainment y Warner Bros. iniciaron los trabajos de producción y realización de la siguiente aventura del gigantesco reptil japonés, el más famoso en la historia del cine.

El anuncio del filme también llegó con la noticia de que esta película no solo sería la secuela de "Godzilla", sino también el segundo escalón de una trilogía que será completada en 2020, cuando Godzilla se enfrente a otro reconocido monstruo de la pantalla grande: Kong.

"Godzilla: King of the Monsters " continúa directamente los eventos de la película de 2014, dirigida por Gareth Edwards, después de que el héroe kaiju venciera a dos Organismos Terrestre Masivo No Identificados (MUTOs por sus siglas en inglés) que se alimentaban de radiación y material radioactivo. En esta secuela, el panel de enemigos es aún mayor.

Historia y sinopsis de "Godzilla 2"

"Godzilla: King of Monsters" se centra en el colapso que vivirá el mundo cuando el poderoso Gozdilla se enfrente a Rodan, Mothra y Ghidorah, un pterosaurio mutante, una polilla gigante y un dragón de tres cabezas, respectivamente. Además, trascendió que otros titanes igual de poderes asomarán las garras durante la cinta.

Cuando estas antiguas especies ancestrales aparezcan de nuevo en la superficie, competirán por la supremacía, dejando la propia existencia de la humanidad pendiente de un hilo:

"La nueva historia sigue los esfuerzos heroicos de la agencia de criptozoología Monarch cuando sus miembros se enfrentan a una batería de monstruos del tamaño de un dios, incluido el poderoso Godzilla, que colisiona con Mothra, Rodan, y su némesis final, el Rey Ghidorah de tres cabezas. Cuando estas antiguas super especies, que se consideraban meros mitos, vuelven a surgir, todas compiten por la supremacía, dejando a la humanidad en juego la balanza."

Como los mismos tráileres sugieren, la humanidad depositaría sus esperanzas en Godzilla y en cualquier otro monstruo que luche por el equilibrio en la Tierra.