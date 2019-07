Rutgerus Oelsen Hauer, el legendario holandés que quedó grabado en el imaginario popular como Roy Batty en la cinta original de "Blade Runner", falleció a los 75 años de edad, según confirmó su agente Steve Kenis a la revista "Variety".

Según ha informado el vocero, el actor murió en su hogar en Holanda el pasado 19 de julio tras luchar con una enfermedad, habiéndose oficiado su funeral este mismo miércoles sin la presencia de la prensa.

Rutger Hauer tuvo destacados papeles en el cine; sin embargo, siempre será recordado por su participación en la película "Blade Runner" (1982), donde interpretó al legendario Roy Batty, cuyo monólogo al final de la película se ha convertido en uno de los más famosos del cine.

"Yo he visto cosas que no creerían. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir", reza el monólogo.

Entre las numerosas películas que protagonizó, destacan también "The Hitcher" y “Nighthawks" junto a Sylvester Stallone, cinta con la que se dio a conocer en Estados Unidos.