La secuela de la película Minions se aplazó ante la pandemia de coronavirus. Incluso si los cines abrieran este verano no estarán los famosos minions.

La película animada “Minions: The Rise of Gru” no será estrenada en julio. Universal Pictures anunció ayer, jueves, que la cinta no podría completarse para el 3 de julio por circunstancias relacionadas con el coronavirus.

Chris Meledandri, fundador y director general de Illumination, dijo en un comunicado que la empresa cerrará su estudio en París por la severidad de la situación en Francia.