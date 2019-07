Durante gran parte de su primera sección “Spiderman Far From Home”, superproducción de Sony Pictures que estrena este martes en los cines de la isla, se arriesga a lucir como un rellenito leve que no iguala la escala impresionante de “Avengers Endgame”Spiderman Into the Spiderverse”. Sin embargo, una apreciación más acertada es que la nueva aventura de Marvel se encarga de que su energía capture el estado emocional de su personaje titular.