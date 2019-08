Cuando “Suicide Squad” llegó a los cines en 2016, los espectadores se dividieron enormemente. Mientras que la crítica especializada la catalogó como una de las peores películas de la compañía, su audiencia fue más receptiva, al punto de recaudar más de $750 millones en todo el mundo. La cinta, además, ganó el Óscar al mejor maquillaje en la edición 89 de los premios de la Academia.

Hoy, Warner Bros. está retomando la marca para hacerla aún más atractiva tras el lanzamiento de “Wonder Woman” (2017) y “Aquaman” (2018), filmes que devolvieron esperanzas al estudio a cargo de los personajes de DC Comics tras el fracaso de “Justice League” (2017), que truncó los planes del llamado Universo Expandido de DC (DCEU por sus siglas en inglés). Sin embargo, ocurre algo interesante con este proyecto.

La próxima película de “Suicide Squad” no es exactamente una secuela. De hecho, se titula provisionalmente “The Suicide Squad” y está siendo desarrollada por James Gunn, el director de las dos películas de los “Guardians of the Galaxy” de Marvel Studios.

La película ya tiene fecha de estreno, además de mucho misterio en torno a su historia. Por ejemplo, no se conocen los nombres de todos los integrantes del nuevo “Suicide Squad”, así como la misión que tendrían al frente. Por lo pronto, si las sospechas son ciertas, el nuevo escuadrón sería otra versión del equipo de villanos reclutado por el gobierno estadounidense para salvar el mundo.

Sinopsis e historia

La trama de la nueva “Suicide Squad” todavía es un absoluto secreto. Solo se sabe a grandes rasgos lo que está ocurriendo tras bambalinas.

El director David Ayer no retomó la batuta del proyecto tras encargarse de “Suicide Squad”. En lugar de eso se abocó a otro proyecto de Warner –“Gotham City Sirens”- que al final no prosperó y en su lugar, el estudio barajó otros nombres como los de Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”) y Gavin O’Connor (“The Accountant”). Pero al final, James Gunn se quedó con el trabajo.

Tras ser despedido por Disney en medio del desarrollo de “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, en octubre del 2018 fue revelado que Gunn se había pasado a la competencia como guionista de la nueva “Suicide Squad” y que su historia sería muy distinta a la original. Poco después, fue oficializado como director, al tiempo que Disney lo recuperaba para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

“He sido un gran fan (de ‘Suicide Squad’) en todas sus encarnaciones, pero para mí siempre habrá algo especial en la carrera de John Ostrander. ¿Militares de operaciones encubiertas junto a supervillanos desechables, a menudo olvidados? Pura perfección”, escribió Gunn en abril pasado, sugiriendo que su película sería influenciada por la etapa de Ostrander como escritor del escuadrón.

Como “The Suicide Squad” es, por el momento, el título oficial de la película, parece un hecho que no será una secuela del filme anterior, sino un completo reinicio del “Suicide Squad”.

Al respecto, el productor Peter Safran puntualizó en diálogo con ComicBook que la película “se llama ‘The Suicide Squad’, no es ‘Suicide Squad 2’. No es una secuela. Lo dejaré solo ahí, pero sí, se llama ‘The Suicide Squad”.

Más tarde, a JoBlo, el mismo Safran llamó al filme un “reinicio total”.

“Así que es ‘The Suicide Squad’ y creo que la gente debería estar extremadamente entusiasmada con esto. Es todo lo que esperarías de un guión de James Gunn y creo que eso dice mucho y promete mucho, y sé que entregaremos mucho”, manifestó.

Todavía no está claro si Gunn ya tiene completa la historia ni si la película estará conectada con “The Batman” y otros proyectos del nuevo World of DC, que es el nombre que ahora está usándose para llamar al DCEU. Lo que sí es seguro es que la producción ya comenzó y que el cineasta está trabajando duro en la cinta.

A principios de agosto de 2019, Gunn adelantó, cuando compartió una foto junto al director Clint Eastwood, que su versión del “Suicide Squad” incluirá “explosiones y edificios que caen” al estilo de “Guardians of the Galaxy”.

Cuando fue consultado en mayo de 2019 sobre la naturaleza de película, reinicio o secuela, Gunn le respondió a ET que “estos términos son muy estrictos, hay tantos términos. Es lo que es. Lo verán dentro de dos años cuando salga”. Asimismo, a EW le dijo que está “enormemente emocionado”.

Actores y personajes de “Suicide Squad 2”

Más allá de que Warner Bros. confirme si la segunda película del “Suicide Squad” es un reinicio, se sabe que algunos actores del título original estarán de vuelta como Margot Robbie como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jai Courtney como Boomerang y Viola Davis como Amanda Waller. Pero si se trata de un reinicio, tendrían que interpretar nuevas versiones de sus personajes.

¿Quién será el nuevo enemigo? Por el momento, Cara Delevingne está descartada como Enchantress luego de la ola de críticas negativas que recibió la villana. Solo fue avisado por Kevin Smith en su podcast que el enemigo elegido es ‘realmente fenomenal”.

Del resto del elenco, como Karen Fukuhara (Katana) y Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc), no hay un pronunciamiento. Will Smith, en tanto, confirmó que ya no volverá como Deadshot.

Fecha de estreno

El 30 de enero de 2019, Warner Bros. anunció formalmente que “Suicide Squad 2”, que se titularía finalmente “The Suicide Squad”, será estrenada el 6 de agosto de 2021.