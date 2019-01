Nueva York — Alfonso Cuarón se alzó con dos Globos de Oro por “Roma”, pero el cineasta mexicano no era el único artista latino nominado. Antonio Banderas por “Genius: Picasso”, Lin-Manuel Miranda por “Mary Poppins Returns”, Édgar Ramírez y Penélope Cruz por “The Assassination of Gianni Versace” fueron algunos de los artistas latinos que compitieron el domingo en la ceremonia, y ninguno de ellos lo hacía por primera vez.

Cuarón, quien en 2014 se alzó con el premio a la mejor película por “Gravity”, se llevó a casa los premios a la mejor película en lengua extranjera, en representación de México, además de mejor director. También estaba nominado por el guion de este emotivo drama basado en los recuerdos de su infancia con su niñera a principios de la década de 1970.

“El cine en el mejor de los casos derriba muros y construye puentes a otras culturas. Al construir estos puentes, estas experiencias y estas nuevas formas y estos nuevos rostros, comenzamos a darnos cuenta de que, aunque puedan ser raros, nos son desconocidos”, dijo el realizador al recibir el premio a mejor cinta extranjera. “Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”.

Entre el público se encontraban las estrellas de su aclamado filme, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

Otros que subieron al escenario, aunque no fueron individualmente galardonados fueron Ramírez y Cruz, así como Ricky Martin, como parte del elenco de “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, que obtuvo el premio a la mejor serie limitada o película hecha para televisión.

Ramírez y Cruz estaban postulados por sus respectivos papeles de reparto: él como el renombrado diseñador de modas italiano y ella como Donatella, su hermana y heredera. Los ganadores en estas categorías fueron Ben Whishaw por “A Very English Scandal” y Patricia Clarkson por “Sharp Objects”.

Esta era la segunda nominación para el actor venezolano, quien en 2011 fue nominado por su trabajo estelar en “Carlos”, mientras que la actriz española suma cuatro candidaturas, incluyendo por las películas “Nine” (2009), Vicky Cristina Barcelona (2008), por la que terminó recibiendo un Oscar, y Volver (2006).

✉ Email Mejor película de drama: ''Bohemian Rhapsody". (AP)

Mejor película en lengua extranjera: ''Roma" (México). (AP)

Mejor música original: Justin Hurwitz, “First Man”. (AP)

Mejor actor, serie de drama: Richard Madden, “Bodyguard”. (AP)

Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Ben Whishaw, “A Very English Scandal”. (AP)

Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”. (AP)

Mejor actor, musical o comedia: Christian Bale, “Vice”. (AP)

Mejor serie de drama: “The Americans”. (AP)

Premio Carol Burnett: Carol Burnett. (AP)

Mejor serie limitada o película hecha para TV: ''The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". (AP)

Mejor serie de comedia o musical: ''The Kominsky Method”. (AP)

Mejor director: Alfonso Cuarón, “Roma”. (AP)

Premio Cecil B. DeMille: Jeff Bridges. (AP)

Mejor cinta animada: ''Spider-Man: Into the Spider-Verse". (AP)

Mejor actriz, serie de comedia o musical: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”. (AP)

Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Patricia Clarkson, “Sharp Objects”. (AP)

Mejor canción original: “Shallow”, “A Star Is Born”. (AP)

Mejor actriz, drama: Glenn Close, “The Wife”. (AP)

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, “Green Book”. (AP)

Mejor actor, drama: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”. (AP)

Mejor actriz de reparto: Regina King, “If Beale Street Could Talk”.

Mejor actor, serie de comedia o musical: Michael Douglas, “The Kominsky Method”. (AP)

Mejor película musical o de comedia: ''Green Book". “Green Book” también resultó premiada como Mejor guion (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly). (AP)

Mejor actriz, musical o comedia: Olivia Colman, ''The Favourite". (AP)

Mejor actriz, serie de drama: Sandra Oh, “Killing Eve”. (AP)

“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” le mereció el premio al mejor actor en una serie limitada a Darren Criss, quien dio vida al asesino del creativo. Banderas competía en la misma categoría por su interpretación del pintor y escultor malagueño Pablo Picasso en “Genius: Picasso”, de National Geographic. Era su cuarta nominación, tras haber sido postulado por sus papeles protagónicos en la miniserie “And Starring Pancho Villa as Himself” (2003) y en las películas “The Mask of Zorro” (1998) y “Evita” (1996).

En la categoría de mejor actor en una película musical o de comedia figuraba Lin-Manuel Miranda por su papel de Jack en la secuela de Disney ''Mary Poppins Returns". El dramaturgo, compositor y actor de origen puertorriqueño, creador del megaéxito de Broadway “Hamilton”, ya había sido nominado a un Globo de Oro en el 2016, a mejor canción original por "How Far I'll Go" de la cinta animada “Moana”. El premio fue para Christian Bale por su interpretación del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney en “Vice”.

Los Globos de Oro, en su 76ta edición, se transmitieron en vivo por la cadena NBC desde el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.