Los Ángeles — "Sonic: The Hedgehog" fue la película más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, al recaudar $26.3 millones en su segundo fin de semana en cartelera.

"The Call of the Wild" estuvo de segundo con $24.8 millones, según estimados de los estudios difundidos el domingo.

En un tercer lugar estuvo "Harley Quinn: Birds of Prey", con $7 millones en su tercera semana en cartelera. De cuarto quedó "Brahms: The Boy II" con $5.9 millones.

"Parasite", ganadora al Oscar para mejor película, obtuvo $3.2 millones en Norteamérica el fin de semana. En total ha recaudado $50 millones.

A continuación, las ventas estimadas de boletos en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Sonic the Hedgehog", $26.3 millones.

2. "The Call of the Wild", $24.8 millones.

3. "Harley Quinn: Birds of Prey", $7 millones.

4. "Brahms: The Boy II", $5.9 millones.

5. "Bad Boys for Life", $5.86 millones.

6. "1917", $4.4 millones.

7. "Blumhouse's Fantasy Island", $4.2 millones.

8. "Parasite", $3.1 millones.

9. "Jumanji: The Next Level", $3 millones.