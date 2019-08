Marvel Studios y Sony Pictures no llegaron a acuerdo para renovar la alianza que permitía que Spiderman, personaje de Marvel pero cuyos derechos cinematográficos están en posesión de Sony, apareciera junto a Iron Man, Hulk, Capitana Marvel, Thor y el resto de los superhéroes en las películas de "Avengers" y el resto del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Así lo informó Deadline, que adelantó que Kevin Feige no produciría ningún proyecto futuro del Hombre Araña, después de que los estudios no llegaran a un acuerdo respecto del personaje. Durante los últimos meses, Disney la matriz de Marvel Studios, reclamó un aumento del sueldo que percibía por las películas en solitario de Spider-Man, algo a lo que Sony se negó.

Tras el éxito de "Spiderman: Far From Home", que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla, Disney reclamó un reparto equitativo de los beneficios por el personaje, con una co-financiación 50/50. Algo a lo que Sony se negó, ofreciendo otras divisiones, lo que no convenció a la contraparte.

Hasta la fecha, Marvel percibía un 5% de la taquilla de las películas de Spider-Man en solitario. Además, Disney pretendía ampliar el acuerdo a todas las películas del "Universo Spiderman" que Sony tiene en marcha, incluyendo spin-offs como "Morbius" o "Kraven", así como la secuela de "Venom".

Todo ello con Feige, máximo responsable de Marvel Studios y uno de los grandes defensores de Spiderman, que ejerció de productor ejecutivo en las dos películas protagonizadas por Tom Holland, desvinculado totalmente del futuro del personaje.

Una gran perdida para el UCM, pero no definitiva después de que Disney comprara Fox. Y es que ahora Feige y el resto de su equipo creativo están involucrados de lleno en la llegada de "Los 4 Fantásticos", "X-Men" y "Deadpool" al Universo Marvel, así como los planes de futuro del estudio en la gran y pequeña pantalla.

Sony, a través de un comunicado vía Twitter, lamentó no haber llegado a un acuerdo para que Feige siga al frente de las películas del héroe arácnido. "Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de que (Kevin Feige) no continúe como productor de nuestra próxima película de Spider-Man", explicó el estudio.

"Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero entendemos que las nuevas y numerosas responsabilidades que Disney le ha dado [a Kevin Feige] -incluyendo las nuevas propiedades de Marvel- no le permiten tener tiempo en propiedades intelectuales que no poseen", continúa.

Que Sony exprese públicamente su deseo de que, incluso tras este desacuerdo, Kevin Feige pueda volver a involucrarse en la franquicia, indicaría que las negociaciones no están cerradas. Quizás Spider-Man aún pueda continuar siendo parte del UCM, pero todo dependerá de las cesiones de ambos estudios en esta negociación.

"Kevin es magnífico, y le estaremos eternamente agradecidos por su ayuda y guía, así como apreciamos el camino que nos ha ayudado a labrarnos y por el que continuaremos", concluye el texto. Un camino que, según las últimas informaciones, incluye planes con al menos dos nuevas películas del superhéroe.