En la nueva versión fílmica de “West Side Story” encontró a su María: Rachel Zegler hará su debut cinematográfico, mientras que Ansel Elgort representará el papel de Tony. Para completar los personajes principales de los Sharks, se contará con la presencia de dos experimentados actores de Broadway: Ariana DeBose, como Anita; y David Álvarez, como Bernardo. Mientras el actor teatral Josh Andrés Rivera se unirá al elenco para interpretar el papel de Chino, según se dio a conocer mediante comunicado de prensa.

El galardonado cineasta Steven Spielberg está al frente de esta película que también presentará a Rita Moreno como Valentina, una versión reconceptualizada y expandida del personaje de Doc, el dueño de la bodega en la que trabaja Tony. Moreno —quien ganó un premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su representación de Anita en la versión fílmica de 1961 de West Side Story— también fungirá como productora ejecutiva.

“Cuando comenzamos este proceso hace un año, anunciamos que estaríamos buscando entre actores latinos quiénes representarían los papeles de María, Anita, Bernardo, Chino y los Sharks. Estoy tan contento de que hayamos incorporado un elenco que refleje la cantidad impresionante de talento que existe en la polifacética comunidad hispana de los Estados Unidos", dijo Spielberg.

“Estoy asombrado por la gran fuerza del talento de estos jóvenes actores, y creo que contribuirán una energía nueva y electrificante a un musical magnífico que hoy es más relevante que nunca”.

“No veo la hora que llegue la grabación para trabajar con este grupo de jóvenes actores", dijo Moreno. “¡Qué elenco! ¡Estoy ansiosa de pasarle la batuta a esta nueva generación de Sharks!”

Zegler, de 17 años, se unirá a Elgort para asumir los papeles protagónicos del musical legendario. En enero de 2018, el equipo de casting lanzó una convocatoria en línea para actores latinos y recibieron más de 30,000 solicitudes. Zegler vio el anuncio en Twitter y envió un video suyo cantando Tonight y I Feel Pretty.

“Estoy tan emocionada de representar el emblemático papel de María al lado de este elenco increíble", dijo Zegler. “West Side Story fue el primer musical con el que me topé que tenía un personaje principal latino femenino. Como colombiana-estadounidense, estoy honrada por tener la oportunidad de interpretar un papel que significa tanto para la comunidad hispana”.

DeBose, que fue nominada a un premio Tony en 2018 por su actuación como Donna Summer en Summer: The Donna Summer Musical, representará a Anita, el personaje que se popularizó en pantalla gracias a Moreno. Otras representaciones en Broadway de DeBose incluyen ser parte del elenco original de Hamilton, así como interpretaciones en las obras A Bronx Tale: The Musical, Pippin, Motown: The Musical y Bring It On: The Musical”. Su debut en la pantalla fue en 2009 cuando compitió en So You Think You Can Dance.

“Estoy honrada de seguir los pasos de mujeres extraordinarias que han interpretado a Anita, incluyendo a Chita Rivera, Debbie Allen, Charlotte d’Amboise y, por supuesto, a la incomparable Rita Moreno”, dijo DeBose.

“Me identifico tanto con Anita, una mujer puertorriqueña fuerte que vino a Nueva York para buscar oportunidades, y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con este maravilloso elenco y equipo creativo”.

Álvarez, quien ganó un premio Tony en el 2009 por la primera interpretación del papel protagónico de Billy Elliot: The Musical, interpretará a Bernardo, el hermano de María y líder de los Sharks. Luego de su participación en Billy Elliot, Álvarez sirvió en la 25.a división de la infantería del ejército de los Estados Unidos, y luego regresó a Broadway en el 2014 para unirse a la compañía de On the Town.

“Mis padres emigraron de Cuba sin tener conexiones, sin saber inglés y guiados solo por la esperanza de una vida mejor. Sé cuán difícil fue esta decisión para ellos y veo mucho de ese conflicto interno en Bernardo", dijo Álvarez. “He soñado con interpretar este papel desde que vi la película original por primera vez y estoy tan agradecido de tener la oportunidad de aportar mi propia perspectiva y experiencia a este papel —como artista, veterano y latino— así como de trabajar con este elenco increíble para brindarle un nuevo aire a las experiencias de estos personajes”.

Rivera —un actor, cantante y bailarín que recientemente apareció en la primera gira nacional de Hamilton— interpretará a Chino.

“West Side Story es el sueño de cualquier actor y asumirlo con este equipo creativo es, verdaderamente, una oportunidad que es única en la vida”, dijo Rivera. “Me siento muy afortunado de poder encarnar la experiencia nuyorican junto con estos actores increíblemente talentosos. Estoy seguro de que los puertorriqueños tanto dentro como fuera de la isla nos veremos reflejados en este proyecto”.

West Side Story será producida y dirigida por Spielberg, basada en un libreto del guionista nominado al Oscar® y dramaturgo ganador del Pulitzer, Tony Kushner. La película se adaptará para la pantalla gigante a partir del musical de Broadway original de 1957, que fue escrito por Arthur Laurents con música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim, y cuyo concepto, dirección y coreografía son de Jerome Robbins. Liderando la producción también se encuentran el productor ganador del premio Tony, Kevin McCollum, y la productora nominada al premio de la Academia, Kristie Macosko Krieger.

West Side Story se distribuirá por Twentieth Century Fox. La filmación está pautada para comenzar en el verano de 2019.