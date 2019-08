Londres - Adquirir piezas únicas de la historia de Hollywood como el hacha que Jack Nicholson utilizó en "The Shining" o la espada láser que Samuel L. Jackson portaba en la saga de "Star Wars" se convertirá en realidad los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre.

Los más cinéfilos podrán comprar objetos de algunas de las películas más famosas de la historia en una subasta que tendrá lugar en el Odeon BFI Imax de Londres y que será presentada por el grupo de coleccionistas Prop Store.

La subasta, que será transmitida en vivo, cuenta con 900 lotes y una exposición de artefactos cinematográficos, y se espera que algunos de ellos alcancen los más de $7.2 millones.

Otros de los artículos que saldrán a la venta en otoño son la armadura de general romano usada por Russell Crowe en "Gladiator" y un casco Stormtrooper de la película de 1977 "Star Wars: A New Hope", uno de los artículos más solicitados con un precio de venta estimado de entre $145,000 y $218.100.

El traje completo usado por Michael Keaton en la película de 1989 "Batman" se espera que alcance una cifra de más de $96,300, mientras que la espada de láser manejado por Samuel L. Jackson en "Star Wars" podría venderse por hasta $120,600.

En la venta habrá artículos para distintos presupuestos como un anuncio del billete dorado de Willy Wonka de la película de 2005 "Charlie and the Chocolate Factory", estimado en $363, uno de los lotes más baratos.

Según Prop Store, un par de zapatillas y calcetines Nike usados por Tom Hanks en la icónica escena de la parada de autobús de "Forrest Gump" alcanzarían entre $9,700 y $12,100.

Un droide R2-BHD con control remoto iluminado de "Rogue One: A Star Wars Story", un traje usado por Halle Berry como Tormenta en "X-Men", y la santa granada de Antioquía de la película de comedia de 1975 "Monty Python and the Holy Grail" también están listos para salir a la subasta.