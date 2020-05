Taika Waititi, el cineasta neozelandés de "Jojo Rabbit" y "Thor: Ragnarok", dirigirá una nueva película de "Star Wars".

Se había esperado durante meses que Waititi tomara las riendas de la galaxia muy, muy lejos, ya que había dirigido el final de temporada del spin-off de "Star Wars" que lanzó Disney +, "The Mandalorian". Pero Walt Disney Co. esperó hasta el feriado no oficial de la franquicia, el 4 de mayo, para hacer oficial la contratación de Waititi.

Waititi coescribirá la película con Krysty Wilson-Cains, quien escribió el thriller de la Primera Guerra Mundial "1917" con Sam Mendes. Waititi y Wilson-Cains fueron nominados al Oscar de Mejor Guion, a principios de este año; Wilson-Cains para el guion original de "1917" y Waititi para su sátira nazi adaptada "Jojo Rabbit". Waititi ganó.

El anuncio sugiere potencialmente el nuevo camino a seguir para las películas teatrales de "Star Wars" luego de una revuelo considerable en los planes de desarrollo de Lucasfilm. En octubre pasado, los creadores de “Game of Thrones” David Benioff y D.B. Weiss abandonaron los planes de una trilogía. Rian Johnson, director de "The Last Jedi", estaba desarrollando una trilogía separada, pero su estado no está claro. En cambio, Johnson se ha centrado en una secuela de su película de 2019, "Knives Out".

En diciembre, Lucasfilm concluyó la saga Skywalker con el lanzamiento de "The Rise of Skywalker". Pero ese lanzamiento fue el peor de las ocho películas anteriores de "Star Wars" y no fue tan fuerte en la taquilla. Recaudó $1.08 mil millones.

Para ayudar a rejuvenecer la franquicia, Disney recurrió al presidente de Marvel, Kevin Feige (que produjo "Thor: Ragnarok" de Waititi) y Jon Favreau, creador del bien recibido "The Mandalorian".

"The Mandalorian", para el cual, según los informes, ya se está preparando una tercera temporada, también ha abierto otras opciones de serie para "Star Wars". Otros programas en desarrollo incluyen un spin-off de Obi-Wan Kenobi protagonizado por Ewan McGregor y un spin-off de "Rogue One" basado en el personaje Cassian Andor.

Disney agregó otra serie a sus planes el lunes, anunciando que Leslye Headland, cocreadora y productora ejecutiva de la aclamada serie de Netflix "Russian Doll", también está desarrollando una nueva serie de "Star Wars" para Disney Plus.